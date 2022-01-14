Sizning Shahardagi Hovlingiz — это крупный коттеджный комплекс, который расположен в пяти минутах от центра Ташкента. Общая площадь проекта составляет 86 тысяч кв. м, на которой уже сейчас идет строительство более 250 коттеджей.

Собственный дом — отличный вариант для больших семей с детьми, где у каждого будет свое личное пространство. Коттеджи площадью 135 и 194 кв. м рассчитаны на большую гостиную, просторную кухню с панорамными окнами, четыре или пять спален, несколько санузлов и гардеробную.

Для тех, кто давно мечтал завести домашнего питомца, оборудовать летнюю кухню, установить тапчан, беседку или бассейн, дом с собственным двором — отличный вариант. Свободная площадь двора в зависимости от типа выбранного коттеджа составит 97 или 115 кв. м.





Каждый участок обнесен надежным ограждением, а также имеет входную дверь и ворота для въезда автотранспорта. Также на территории коттеджного комплекса предусмотрен частный парк с фонтаном и зеленой зоной, где будет приятно провести время тихим вечером вдали от шума дорог.

Закрытая территория, собственная управляющая компания, стильные и современные дома с уютными дворами, въезды для машин в каждом доме, масштабный торговый молл через дорогу — все эти преимущества получат будущие резиденты коттеджного комплекса Siznining Shahardagi Hovlingiz.

Также предусмотрена гибкая система рассрочки на этапе реализации первой, второй и третьей фаз проекта, сдача которых запланирована уже на 2022 год.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

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