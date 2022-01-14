Дирекцию Айдар-Арнасайской системы озёр планируется передать в доверительное управление инвестору, говорится в постановлении президента Узбекистана (ПП-84) от 13 января.

Документом Кабинету министров поручено в месячный срок разработать проект постановления о совершенствовании управления Айдар-Арнасайской системой озёр, предусматривающий:

введение сроком на один год моратория на вылов рыбы на территории Арнасайского водохранилища Айдар-Арнасайской системы озёр;

Айдар-Арнасайской системы озёр; создание лабораторного центра для увеличения резерва рыбы в соленых водах Айдар-Арнасайской системы озер с привлечением зарубежных специалистов;

в соленых водах Айдар-Арнасайской системы озер с привлечением зарубежных специалистов; передачу в доверительное управление государственной доли в уставном капитале с проведением реорганизации ГУП «Дирекция Айдар-Арнасайской системы озер» с условием внесения инвестиций в размере не менее 30 млн долларов, создания 1000 рабочих мест и рыбных запасов для улова ежегодно 20 тысяч тонн рыбы к 2025 году.

В последние годы в систему озёр Айдар-Арнасай не сбрасывается пресная вода из Шардаринского водохранилища. Из-за снижения уровня воды и засоления её состава некоторые прибрежные участки отступили на 15−50 м, образовался слой солей до 15−20 см, резко вырос уровень минерализации воды. Сенаторы и замглавы Госкомэкологии в декабре рассказали о проблемах экосистемы, которой, по словам специалистов, грозит судьба Аральского моря.