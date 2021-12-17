Сенат Олий Мажлиса на 22-м пленарном заседании 16 декабря направил парламентский запрос в Кабинет министров Узбекистана о влиянии на экологию и здоровье населения проблем, наблюдающихся в Айдар-Арнасайской системе озёр.

Рискул Сиддиков. Фото: Пресс-служба Сената.

Заместитель председателя Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Рискул Сиддиков сообщил, что для улучшения экологической и биологической среды системы озёр было создано ГУП «Дирекция системы озёр Айдар-Арнасай», в прибрежных районах ведётся строительство рыбоводных хозяйств, инкубационных цехов и рыбоводческих бассейнов. Однако сохраняется ряд проблемных вопросов в использовании системы озёр, включающей в себя Айдаркуль, Тузкан и Восточно-Арнасайские озёра и расположенной на территории Джизакской и Навоийской областей.

Если в 1994—2000 годах объём воды в системе озёр составлял 44,1 миллиарда кубометров, площадь их территории — 350 тысяч га, а длина — 250 км, то в 2013—2021 годах из-за отсутствия сброса в систему озёр воды из Шардаринского (Чардаринского) водохранилища, расположенного на территории Туркестанской области Казахстана, объём воды снизился до 37,7 млрд кубометров, сообщил сенатор.

Рискул Сиддиков отметил, что уровень воды в озёрах снизился на 2 м, уровень минерализации за 10 лет вырос с 5,1 г/л до 8,6 г/л, а возле местности Баймурад этот показатель превысил 12 г/л.

«В результате снижения уровня воды и засоления состава воды некоторые прибрежные участки отступили на 15−50 м, образовался слой солей до 15−20 см. Это приводит к тому, что во время сильных ветров поднимается соляная пыль, что негативно влияет на посевные площади сельскохозяйственных земель и здоровье человека», — заявил он.

Схема расположения Айдар-Арнасайской системы озёр. Источник: НИЦ МКВК.

По его словам, недостаточно организована и работа по развитию рыбной отрасли в системе озёр. Из-за неправильно налаженной системы контроля за сохранностью и охраной рыбных запасов участились случаи незаконного лова рыбы.

На территории озёрной системы не организовано систематическое зарыбление на основе установленных норм, переработка рыбной продукции, развитие экотуризма, смягчение уровня засоленности воды.

Работа по сдаче в аренду рыболовных контуров, взиманию арендной платы, охране рыбных запасов, контролю за соблюдением правил рыболовства, регистрации и осуществлению контроля за техникой, используемой при ловле рыбы, возложена на различные государственные органы, деятельность которых не координируется, отметил сенатор.

Он сообщил о фактах несоответствия в документах, касающихся использования системы озёр. Территориальным инспекциям по надзору в сфере экологии и охраны окружающей среды не выделены штатные единицы по охране Айдар-Арнасайской системы озёр.

Борий Алиханов. Фото: Пресс-служба Сената.

Председатель Комитета по вопросам развития региона Приаралья Борий Алиханов напомнил, что с момента возникновения системы озёр Айдар-Арнасай в 1969 году прошло полвека, и там сформировалась соответствующая экосистема. По его словам, в последние годы наблюдается тенденция к ухудшению состояния озёр.

«Во-первых, сейчас говорилось о минерализации воды. Сказали об [уровне минерализации] в 12 г/л, но на стороне Айдара уже 14 г/л. Если в будущем из-за засоления уровень минерализации вод продолжит расти и составит 17 г/л, то пресноводные рыбы не смогут жить в такой воде, то есть уже не будет стоять вопрос о разведении рыб и мальков», — заявил сенатор.

По его словам, на дне системы озёр образовался ил толщиной «десятки сантиметров».

«Если ил окажется в открытом состоянии, начнётся распространение сероводорода или водорода сульфида, что может привести к исчезновению ихтиофауны и гидрофлоры экосистемы», — заявил он.

Фото: Uzbekistan.travel.

Борий Алиханов также предложил запретить использование одноразовых сетей для ловли рыбы.

«Мальки продолжают гибнуть, из-за чего скоро они не смогут пройти [взросление] до стадии рыб», — сообщил он.

Сенатор отметил, что раньше в Айдар-Арнасайскую систему озёр сбрасывалось 3,5 кубокилометра, из которых 2 кубокилометра — пресная вода. «Но сейчас сброс пресной воды прекратился. Завтра экосистема может быть разрушена, а негативные последствия могут быть намного хуже», — сказал он.

Заместитель председателя Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Жусипбек Казбеков сообщил, что на этой территории сейчас водятся свыше 30 видов животных, включённых в «Красную книгу», а также свыше 209 видов птиц, общее число которых достигло 96 тысяч единиц.

Он заявил, что ситуация с экосистемой озёр намного хуже, чем её описали сенаторы. Сейчас источниками воды для озёр остаются только коллекторно-дренажные воды.

«Я сам из Каракалпакстана. В 1984 году, когда я был в 4-м классе школы, на территории [нынешнего] кладбища кораблей [на бывшем дне Аральского моря] был маяк, стояли корабли, перед глазами стояло большое море. После окончания университета, за период 10 лет в Муйнаке исчезло Аральское море, которое в 30 раз больше по объёмам Айдар-Арнасайской системы озёр», — сказал он.

Жусипбек Казбеков предупредил, что если не принять своевременные меры, то «проблема Арала дойдёт и до Ташкента», а система озёр Айдар-Арнасай может стать «вторым Аралом».





Хоким Джизакской области Эргаш Солиев сообщил, что ситуация с экосистемой озёр намного хуже озвученной сенаторами и замглавы Госкомэкологии. По его словам, в советское время в пустынных местностях, в Джизакской и Сырдарьинской областях использовались пестициды в больших объёмах.

«Эти пестициды остались в земле, и при вымывании солей эти пестициды попадают в Айдар-Арнасайскую систему озёр через коллекторы. Недавно при анализе выяснилось, что вредные пески, вредные вещества выявляются в деревьях Ташкента. Это тоже причина высыхания деревьев», — заявил он.

Глава области подчеркнул, что ситуацию находится под контролем руководства страны. Сейчас разрабатывается постановление президента по этому вопросу.

По итогам обсуждения принято постановление Сената о направлении парламентского запроса в Кабинет министров, чтобы узнать, какие меры планирует правительство для решения проблемы.

В 2019 году правительство принимало постановление, которым на территории Айдар-Арнасайской системы озёр планировалось развивать рыбоводство и туризм. В июне 2021 года вышло ещё одно постановление Кабмина, которым запланировано создание на озёрах рекреационных зон, строительство гостиниц, спортивных и других объектов.