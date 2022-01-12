В Ташкенте 13 января пройдет праздничное шествие с участием военнослужащих Министерства обороны, посвященное 30-летию Вооруженных сил Узбекистана и Дню защитников Родины, сообщила пресс-служба Минобороны.

Шествие начнется в 10:00 утра от дворца искусств «Туркистон». Маршрут протянется на 3400 м по улицам Навои, Шарафа Рашидова и Ислама Каримова и завершится перед дворцом «Дружбы народов».

Концертная программа с участием военных оркестров, военных ансамблей и артистов начнется в 11:00 на площади Дружбы народов.