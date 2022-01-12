Уполномоченный при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства (бизнес-омбудсман) получил право не только рассматривать дела об отдельных административных правонарушениях, затрагивающих права субъектов предпринимательства, но и применять штрафы по ним.

Изменения в Кодекс об административной ответственности (статьи 245 и 245−8) предусмотрены законом, подписанным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым 11 января. Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 17 ноября и одобрен Сенатом 15 декабря.

Дела об административных правонарушениях, подведомственные бизнес-омбудсману:

статья 43 КоАО — нарушение законодательства об обращениях физических и юридических лиц (в части обращений субъектов предпринимательства);

200−2 — незаконное изъятие земельного участка (в части нарушения прав субъектов предпринимательства);

241−1 — нарушение права частной собственности;

241−2 — нарушение порядка проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства;

241−3 — незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) операций по их банковским счетам;

241−4 — принудительное привлечение субъектов предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям;

241−6 — неправомерный отказ, неприменение или воспрепятствование в применении льгот и преференций

241−8 — незаконное истребование информации о наличии денежных средств на счетах субъектов предпринимательства;

241−10 — истребование от субъектов предпринимательства документов с нарушением законодательства.

В соответствии с поправками, рассматривать дела об административных правонарушениях и применять административные взыскания в виде штрафа от имени бизнес-омбудсмана вправе его заместители и главные инспектора его аппарата.

Ранее бизнес-омбудсман при установлении правонарушений, предусмотренных статьями 241−1 — 241−10 КоАО, составлял протокол об административном правонарушении и направлял его для рассмотрения в суд по уголовным делам.