2022 год для Центральной Азии начинается с серьёзного политического кризиса в Казахстане. Спровоцированные повышением цен на сжиженный газ протесты за несколько дней охватили всю страну, обросли политическими лозунгами, а закончились массовыми беспорядками, мародёрством и решением президента Касым-Жомарта Токаева попросить о помощи у ОДКБ.

Говоря о причинах любых народных волнений, необходимо держать в уме, что народ никогда не выходит на улицы без повода или чтобы решить какую-то одну проблему. Повышение цен на газ, фальсификации на выборах, полицейский беспредел — это всё факторы, которые провоцируют манифестации, но, сами по себе, не являются источниками общественного недовольства. Соответственно, спешное принятие мер по самим триггерам бесполезно.

Протесты, особенно если они продолжаются несколько дней, перестают фокусироваться на теме, которая их спровоцировала. Они расширяют спектр внимания, приобретая более системный характер. В подобной ситуации многое зависит от того, насколько эффективно власти работают с протестными настроениями. Любое замешательство или опрометчивое решение могут взорвать обстановку. Ответственность за происходящее также несут и сами протестующие. Необходимо избегать неконтролируемого всплеска агрессии и ограждать протесты от радикалов. Наконец, обе стороны должны понимать, что компромисс является демонстрацией прагматичной силы, а не слабости.

В Казахстане путь от недовольства ценами на сжиженный газ до требования отставки правительства был очень коротким. Токаев пытался быстрыми мерами погасить волнения, но предотвратить радикализацию толпы не удалось. Дальнейшее развитие событий вскрыло все слабые места пребывавшей (по крайней мере до вчерашнего дня) де-факто в режиме двоевластия политической системы Казахстана.

Превращение мирных демонстраций в массовые беспорядки, в ходе которых поджигали административные здания, грабили банки и торговые центры, говорит о глубоком разрыве между обществом и властью, так и не сумевшими наладить диалог. Ситуацию усугубило отсутствие оппозиции, которая могла бы консолидировать протесты вокруг себя и предотвратить беспорядки. А лёгкость, с которой правоохранительные органы и силовики оставляли стратегические объекты и отступали, говорит либо об их нежелании защищать сформировавшуюся власть, либо о серьёзном разладе внутри того самого двоевластия. В результате политическая элита оказалась с кризисом один на один.

Сам Токаев пребывал в очень сложном положении. Весь день он старался дистанцироваться от назарбаевского режима. Отставка правительства, смещение самого Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совбеза, увольнение назначенцев Елбасы с ключевых постов — всё это было направлено на то, чтобы выиграть время и обеспечить кредит доверия со стороны общества. Ни одна из этих мер не имела должного эффекта, а ситуация продолжала выходить из-под контроля. Наблюдая за падением одного за другим административных и стратегических объектов, Токаев пошёл на крайние меры — запросил помощи у ОДКБ. А чтобы сделать эту просьбу легитимной, использовал классическую историю про проплаченную извне агрессию.

Вовлечение сил ОДКБ в Казахстане для урегулирования внутриполитического кризиса является, по сути, первой за всю историю организации полноценной операцией и, возможно, поворотным моментом для Центральной Азии и всего постсоветского пространства в среднесрочной перспективе.

Вмешательство внешних сил во внутриполитические конфликты — очень негативный прецедент. Ещё хуже, когда власть сама приводит внешних игроков на свою территорию. На постсоветском пространстве подобные случаи участились. Азербайджан, начавший при поддержке Анкары военное урегулирование карабахского конфликта, в шаге от победы вынужден был остановиться и впустить на де-юре свою территорию российских военных. Армения после поражения в вышеупомянутой войне, по сути, признала неспособность обеспечивать безопасность госграниц и переложила эту ответственность на Москву. Переживающая политический кризис Украина просит помощи у НАТО (Вашингтона) для восстановления территориальной целостности. Лукашенко ради удержания власти в своих руках решился подписать все дорожные карты по интеграции с Россией. А теперь внешние силы на свою территорию зазывает Казахстан.

Токаев, делая попытку спасти режим и закрепить свою власть, наносит серьёзный удар по своей легитимности в глазах общественности. Данный шаг является признанием неспособности госаппарата справиться с кризисом самостоятельно и выполнить свою ключевую функцию — обеспечение общественного порядка и безопасности. Ни одно общество не воспримет положительно иностранное вмешательство. Тем более когда оно происходит по просьбе собственной политической элиты. А если операцию по ликвидации беспорядков будут использовать ещё и для подавления политического инакомыслия и гражданской активности, вернуть т. н. credibility, которым Токаев обладает сейчас, будет очень сложно.

Понятно, что помощь ОДКБ (а, по сути, России) не будет «бесплатной». Каких-либо конкретных требований Москва пока не выдвигала, но стандартный набор уже давно известен. Это публичная проактивная поддержка позиции Кремля, включая признание Крыма российским, прекращение диверсификации национального внешнеполитического курса, принятие статуса безоговорочной зоны российского влияния и политическая интеграция (вплоть до белорусского сценария). Токаев, который давно хотел и, судя по всему, окончательно выйдет из тени Назарбаева, тут же может попасть в тень евразийства.

Наконец, пока не ясно, по какому сценарию будет развиваться ситуация в Казахстане. На постсоветском пространстве сейчас есть три основных сценария подобных кризисов: кыргызский — превращение в территорию перманентной войны за власть между элитами и госпереворотов, украинский — кризис государственности и потеря территориальной целостности, белорусский — вынужденное Союзное государство. Пойдёт ли Казахстан по одному из трёх сценариев или сам станет новым прецедентом (беря во внимание участие ОДКБ), пока не ясно.

Тем не менее, как и каким выйдет Казахстан из нынешнего политического кризиса, важно не только для него самого, но и для всей Центральной Азии. Вовлечение ОДКБ в урегулировании внутриполитического кризиса усилит давление на тех, кто пока не вступил в ЕАЭС и ОДКБ, и ещё больше сократит пространство для внешнеполитических маневров. Кроме того, потенциальное лишение Казахстана многовекторности станет серьёзным ударом по процессу восстановления регионального сотрудничества. Центральноазиатская повестка рискует вновь отойти на второй план, а то и исчезнуть, как это уже было в середине 2000-х годов.

Наконец, казахстанский прецедент отразится и на внутриполитической жизни остальных стран региона. У центральноазиатских обществ накопились претензии, а примеров, когда манифестации перекидываются от одного недовольного общества к другому, история знает немало. В этой связи соседям Казахстана следует быть осторожными в принятии внутриполитических решений, работать с протестными настроениями, чтобы не допускать эскалации, а также обеспечить эффективную и грамотную коммуникацию с общественностью. Главное — не забывать, что все проблемы имеют внутренние истоки, а внешний фактор вмешивается тогда, когда политическая элита не способна наладить диалог с обществом, предпринимает опрометчивые решения и проваливает попытки самостоятельно справиться с ситуацией.

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