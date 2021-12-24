До наступления Нового года остались считанные дни, а это значит, что пора подводить итоги и задуматься о том, чего смогли достичь, какие мечты исполнили и что заберете с собой в 2022 год. Девелопер Bizning Uylar поздравляет с наступающим Новым годом и предлагает приобрести новое жилье в коттеджном комплексе Sizning Shahardagi Hovlingiz.

Sizning Shahardagi Hovlingiz

Проект компании — это масштабный коттеджный комплекс с концепцией жизни в гармонии для всей семьи. В нем сочетаются современная архитектура, собственная развитая инфраструктура, безопасность и удобное расположение в пяти минутах от центра Ташкента.

Частная территория рядом с центром Ташкента

На закрытой внутренней территории комплекса расположится более 240 участков с уже построенными коттеджами. В проекте представлено два типа домов, отличающихся по жилой площади — 135 и 194 кв. м. Высота потолков в коттеджах составит 3,2 м.





Собственный двор

Одним из основных преимуществ собственного дома является наличие закрытого двора, доступ к которому будет только у вас. Здесь можно обустроить пространство по собственному усмотрению — организовать детскую площадку, построить летнюю кухню или беседку. Также в домах предусмотрены ворота для въезда автотранспорта. Свободная площадь внутренних дворов варьируется от 97 до 115 кв. м.

Инфраструктура

Через дорогу от проекта расположится масштабный торговый молл Alfraganus, куда можно прийти в поисках любых бытовых товаров, качественного шопинга и развлечений. Также в пешей доступности располагаются детские сады, школы и медучреждения.

Комфортная система рассрочки

Только сейчас девелопер предлагает выгодные цены на коттеджи вблизи центра Ташкента. Также предусмотрена гибкая система рассрочки на этапе реализации первой, второй и третьей фаз проекта, сдача которых запланирована уже на 2022 год.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: hovlingiz.uz

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