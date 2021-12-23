В Намангане состоялась церемония открытия нового филиала торгового комплекса бытовой техники Meydan. Филиалы торгового комплекса уже работают в Зарафшане, Ташкенте, Термезе, Шахрисабзе и Бухаре. Открытие филиала создало новые удобства и возможности для жителей Намангана.
«Мы открыли еще один магазин в Намангане, чтобы обеспечить наших людей недорогой и качественной бытовой техникой. В нашем торговом комплексе около 3000 наименований товаров. Среди них — холодильники, стиральные машины, газовые плиты. Также наш комплекс предоставляет возможность покупки в рассрочку», — рассказал руководитель филиала Мухаммаджон Насриддинов.
Посетившие церемонию открытия покупатели выразили признательность за цены на технику. Особенно довольны люди возможностью приобрести технику в рассрочку.
«Здесь все намного дешевле, чем где-либо еще, оплата в рассрочку очень удобна. Качество тоже отличное. За 3 миллиона здесь можно купить товары, которые в других местах стоят 4−5 миллионов. При оплате в рассрочку здесь цены не меняются. Всем рекомендую», — говорит Зульфия Нурматова, приехавшая, чтобы купить стиральную машину.
Продажа брендовой продукции по доступным ценам получила признание покупателей.
Адреса филиалов:
- Ташкентский: Юнусабаский р-н.
Телефон: (+998) 99−550−30−30;
- Бухарский: ул. Пиридастгир, 7А.
Ориентир: СК «Семург».
Телефон: (+998) 97−860−11−11;
- Термезский: 5 малый м-в, ул. Манзилгох, 18А.
Ориентир: СК «Сурхан», базар «Яшил базар»;
Телефон: (+998) 93−790−50−00;
- Шахрисабзский: МСГ «Тепарлик», ул. Ипак йули, 330.
Телефон: (+998) 97−701−28−12.
- Зарафшанский: 14 микрорайон.
Ориентир: торговый комплекс Gold Mart.
Телефон: (+998) 93−173−09−90.
- Наманганский: улица Ходжаева.
Ориентир: школа №31, супермаркет «Корзинка».
Телефон: (+998) 95−300−50−01.
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