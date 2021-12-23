В Намангане состоялась церемония открытия нового филиала торгового комплекса бытовой техники Meydan. Филиалы торгового комплекса уже работают в Зарафшане, Ташкенте, Термезе, Шахрисабзе и Бухаре. Открытие филиала создало новые удобства и возможности для жителей Намангана.





«Мы открыли еще один магазин в Намангане, чтобы обеспечить наших людей недорогой и качественной бытовой техникой. В нашем торговом комплексе около 3000 наименований товаров. Среди них — холодильники, стиральные машины, газовые плиты. Также наш комплекс предоставляет возможность покупки в рассрочку», — рассказал руководитель филиала Мухаммаджон Насриддинов.

Посетившие церемонию открытия покупатели выразили признательность за цены на технику. Особенно довольны люди возможностью приобрести технику в рассрочку.





«Здесь все намного дешевле, чем где-либо еще, оплата в рассрочку очень удобна. Качество тоже отличное. За 3 миллиона здесь можно купить товары, которые в других местах стоят 4−5 миллионов. При оплате в рассрочку здесь цены не меняются. Всем рекомендую», — говорит Зульфия Нурматова, приехавшая, чтобы купить стиральную машину.

Продажа брендовой продукции по доступным ценам получила признание покупателей.

Адреса филиалов:

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