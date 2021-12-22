Одна из крупных сетей по продаже техники и электроники мировых брендов — MEDIAPARK — впервые открылась 15 июля 2015 года в Ташкенте и до сих пор радует разными акциями. На сегодняшний день по запросам покупателей сеть MEDIAPARK увеличилась до 24 филиалов в разных точках Узбекистана.





24 декабря с 17:00 до 00:00 во всех филиалах MEDIAPARK состоится долгожданная акция. На все товары — скидки до 50%.

Акция действует в филиалах сети MEDIAPARK и при покупке товаров на сайте. Можно приобрести все необходимое не выходя из дома.

На рынках MEDIAPARK также можно приобрести товары в рассрочку по низким ценам без первоначального взноса за пять минут. Для оформления рассрочки понадобится паспорт, документ о доходах и пластиковая карта.

Телефон: (+998) 71−203−33−33.

Telegram: t.me/mediapark_support

Сайт: mediapark.uz

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