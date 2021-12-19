Все боксёры из Узбекистана одержали победы в рамках вечера профессионального бокса, который прошёл 17 декабря в Ташкенте.





Узбекистанцы победили соперников во всех семи поединках шоу.

22-летний вице-чемион мира, чемпион Азии Дилшодбек Рузметов (1−0, 0 КО) победил россиянина Максима Смирнова (8−11−3, 4 КО) единогласным решением судей.

24-летний вице-чемпион мира, чемпион Азии в любителях Икболжон Холдаров (2−0, 2 КО) нокаутировал в первом раунде Дмитрия Милюшу из Беларуси (9−6−1, 4 КО).

27-летний бронзовый призёр ЧМ, чемпион Азии Эльнур Абдураимов (8−0, 7 КО) в шестом раунде отправил в нокаут Джона Гемино из Филиппин (22−13−1, 12 КО).

Олимпийский чемпион, вице-чемпион мира, двукратный чемпион Азии Хасанбой Дусматов (4−0, 3 КО) техническим нокаутом в пятом раунде победил мексиканца Хосе Риваса (18−13−4, 10 КО). Видео





Вернувшийся после первого поражения на профессиональном ринге, серебряный призёр Олимпиады Бектемир Меликузиев (8−1, 6 КО) одолел россиянина Сергея Екимова (18−4, 9 КО) единогласным решением судей.

Вице-чемпион Олимпиады, чемпион Азии и мира Шахрам Гиясов (12−0, 10 КО) решением судей победил аргентинца Кристиана Кория (29−9−2, 13 КО). Видео

В главном претендентском бою вечера Исраил Мадримов (8−0, 5 КО) победил техническим нокаутом в девятом раунде француза Мишеля Соро (35−3−1, 24 КО), но итог поединка вызвал споры.