Вчера, 12 декабря, на северные районы, а сегодня — на большую часть территории Узбекистана осуществилось вторжение влажного и холодного воздуха с районов Поволжья, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Местами по республике пройдут дожди, в отдельных районах с переходом в снег. По горным районам возможно сильный. По Каракалпакстану, Хорезмской области и областям Ферганской долины ожидается погода без осадков. Возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Дневная температура воздуха будет в пределах +7…+9 градусов, по северу −2…+3 градуса.

Во вторник, 14 декабря, влияние циклона сохранится, ночью и утром по Бухарской, Навоийской областям, по остальной территории страны — в течение дня местами пройдут дождь и снег. По северу осадков не ожидается.

Температура воздуха понизится ночью до −1…−3 градусов, днем до +3…+5, по северу страны — до −7…−12 градусов, днем до −1…−6, что на 4−6 градусов ниже среднемноголетних значений.

В среду, 15 декабря, по Узбекистану ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины возможен небольшой снег. Ночная температура воздуха за счёт влияния холодной периферии антициклона понизится до −4…−6 градусов, днём сохранится в пределах +3…+5 градусов.

К концу недели, 16−17 декабря, влияние антициклона вторжения будет постепенно ослабевать, ожидается погода без осадков. Температура воздуха составит ночью 0…-3 градуса, днем постепенно повышаться до +7…+10 градусов.

Местами по республике возможен туман.