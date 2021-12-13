В отношении сотрудников хокимията Асакинского района Андижанской области, «по невнимательности» опубликовавших видео со встречи хокима района Мансурбека Алиханова с жителями, «проведена разъяснительная работа и приняты меры в установленном порядке». Об этом говорится в заявлении хокимията района от 11 декабря.

На видео, которое начали активно обсуждать в социальных сетях, глава районной администрации, держа руки в карманах и притоптывая ногой, спрашивает жительницу махалли «Кадрият», есть ли в доме газ и нет ли каких-либо проблем. Интернет-пользователи посчитали позу чиновника «неподобающей» и «высокомерной», блогеры начали шутить, что хокиму «сложно удерживать ноги на земле».

Хокимияту пришлось опубликовать разъяснение. В нём говорится, что встреча хокима с жителями многоквартирных домов махалли состоялась 9 декабря и её целью было изучить проблемы, связанные с обеспечением домов теплом. Хоким, его заместители и должностные лица коммунальных предприятий посетили дома №№ 8, 10, 12, 14, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 и выслушали проблемы и предложения жителей, говорится в сообщении.

«Этот процесс транслировался в официальном Telegram-канале хокимията района в режиме онлайн, и видео, вызвавшее обсуждения, было размещено по невнимательности. В связи с имевшей место ситуацией в отношении ответственных сотрудников проведена разъяснительная работа и приняты меры в установленном порядке», — заявили в пресс-службе хокимията. Какие это меры, не уточняется.

В заявлении выражается признательность интернет-пользователям за внимание к деятельности хокимията и изменениям, происходящим в районе.