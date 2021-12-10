Церемонии начала строительства нового здания посольства Таджикистана в Узбекистане прошла в Ташкенте 9 декабря. В ней принял участие министр иностранных дел страны Сирожиддин Мухриддин, сообщила пресс-служба МИДа этой страны.

Комплекс нового здания будет построен на площади 1,40 га и включит в себя резиденцию главы миссии, здание консульства, жилые помещения для персонала, банкетный и конференц-залы, спортивную площадку и парковку.





Посольство строится в соответствии с соглашением между правительствами двух стран о взаимном выделении земельных участков под строительство дипломатических миссий.