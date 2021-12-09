11 декабря состоится праздничное открытие салона российской мебели «Ангстрем» в Ташкенте. В честь этого события — скидка 50% на весь ассортимент мебели и призы.





Что означает название «Ангстрем»

В XIX веке жил австрийский ученый-астрофизик по фамилии Ангстрем. В честь него названа внесистемная точная единица измерения длины, равная одной десятимиллиардной метра (0,1 нм). Эту единицу компания «Ангстрем» взяла за основу. Потому что точность — залог успеха в бизнесе, и название компании «Ангстрем» говорит о стремлении следовать желаниям клиентов с точностью до одного ангстрема.

В салоне представлены:

гостиные;

спальни;

прихожие;

молодежные.





Коллекции выполнены в разных стилях: лофт, эклектика, неоклассика, модерн. Здесь каждый найдет мебель для себя со скидкой 50%.

Салон расположен по адресу: ул. Махтумкули, 75, ТЦ Arca Mebel, 1 этаж.

Телефоны: (+998) 90−990−71−13, (+998) 71−200−50−60.

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