В Узбекистане усилена уголовная ответственность за вступление в половую связь с лицами, не достигшими 16 лет, и совершение развратных действий в отношении них. Закон о внесении поправок в законодательные акты в связи с совершенствованием системы обеспечения гарантий прав ребёнка подписан президентом 7 декабря. Изменения вступили в силу с 8 декабря.

За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса, устанавливается наказание в виде обязательных общественных работ до 480 часов или исправительных работ до 3 лет или ограничения свободы от 1 года до 3 лет либо лишения свободы от 1 года до 3 лет. В прежней редакции за это преступление полагалось наказание в виде общественных работ до 360 часов или исправительных работы до 2 лет.

Согласно дополнению в статью, такие же действия, совершённые путём предоставления несовершеннолетнему материальных ценностей либо имущественной выгоды, наказываются ограничениям свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Такое же преступление, совершенное повторно или опасным рецидивистом либо лицом, ранее совершившим преступления по статьям 118 (изнасилование) или 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме), наказывается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет (ранее — от 3 до 5 лет).

Согласно обновлённой статье 129, совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет, наказывается обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами от 1 года до 2 лет либо ограничением свободы от 1 года до 2 лет или лишением свободы от 1 года до 2 лет. Прежнее наказание предусматривало обязательные общественные работы до 300 часов или исправительные работы до 2 лет либо ограничение свободы до 1 года или лишение свободы до 1 года.

Такие же действия, сопряжённые с применением насилия или угроз, теперь наказываются исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы от 2 до 5 лет либо лишением свободы от 2 до 5 лет. В старой редакции наказанием были исправительные работы от 2 до 3 лет или ограничение свободы от 2 до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет.

Кроме того, внесено изменение в статьи 85 и 86 (лишение свободы и назначение наказания) — минимальный возраст уголовной ответственности повышен с 13 до 14 лет.