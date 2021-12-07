Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в сотрудничестве с ЮНИСЕФ инициировал проект «Совершенствование систем социальной поддержки детей и матерей в Узбекистане», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе центра.

В рамках проекта эксперты разработают методологию по многомерному измерению бедности в Узбекистане. На основе разрабатываемой методологии будет внедрен Индекс благополучия семей в Узбекистане.

Напомним, в мае 2021 года в Узбекистане впервые была объявлена предварительная оценка стоимости минимальных потребительских расходов (МПР) населения. МПР на одного члена домохозяйства составила 440 тысяч сумов в месяц, из них продовольственные расходы составили 69% и непродовольственные 31%. Таким образом, в стране предпринята попытка измерения монетарной бедности.

В течение ближайших пяти лет для улучшения системы социальной защиты в стране планируется параллельно изучить и немонетарные методы измерения бедности. В частности, метод ЮНИСЕФ Multidimensional Overlapping Deprivation Analysis (MODA) и метод ПРООН Multidimensional Poverty Measure (MPM).

С этой целью в ЦЭИР прошёл семинар на тему «Измерение многомерной бедности в Узбекистане». Международные эксперты Исследовательского центра ЮНИСЕФ Гвизер Рис и Алессандро Карраро представили информацию о международном опыте по измерению многомерной бедности, привели примеры из Грузии, Казахстана и Черногории.

Международные эксперты отметили, что не так много стран во всём мире сумели успешно внедрить Индекс детского благополучия.

«Интерес к измерению уровня благополучия семьи или ребёнка начался с 1970-х годов. Это связано с ВВП, с благополучием страны в целом. Подход к измерению благополучия многомерно был внедрён сравнительно недавно, в последнее десятилетие», — сказал Гвизер Рис.

Отмечалось отсутствие общепринятого определения благополучия человека или семьи. Обычно это понятие состоит из нескольких составляющих, таких как доступ к здравоохранению, образованию, качественному питанию, жилью, занятости и другим подобным возможностям.

Полученные при изучении данные позволят в будущем моделировать различные подходы по определению размера детских пособий, что позволит определить необходимый объём их увеличения.

Измерение деприваций в отношении жилищных условий позволит скорректировать политику в отношении улучшения социальных условий для использования местными исполнительными органами, отметили организаторы семинара.