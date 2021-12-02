Минимальный возраст владения оружием планируется повысить. Это предусмотрено Концепцией общественной безопасности, утвержденной указом президента Узбекистана от 29 ноября. На сколько будет повышен возрастной ценз, в документе не уточняется.

Кроме того, предполагается установить порядок регулярных медицинских проверок владельцев оружия и их родственников.

В соответствии с «дорожной картой», профильные ведомства должны подготовить соответствующие поправки в закон «Об оружии» в январе 2022 года.

Проект нового закона также должен предусматривать введение запрета на оборот охолощенного (не приспособленного для боевой стрельбы), учебного и массогабаритного оружия, полностью имитирующего настоящее, и приравнять гладкоствольные полуавтоматические охотничьи ружья к нарезному оружию.

Напомним, согласно нынешней редакции закона «Об оружии» узбекистанцы могут приобретать гражданское оружие с 18 лет после получения разрешения органов Национальной гвардии по месту жительства. Срок разового разрешения на приобретение конкретного вида оружия составляет три месяца.