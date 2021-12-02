По данным российских специалистов, в начале прошлого столетия вирусные болезни, приобретавшие характер пандемий, были причиной смерти в 70% случаев. С развитием медицины и технологий во всем мире эта картина стала меняться — уже в начале XXI века около 60% людей умирали от неинфекционных заболеваний, а летальные исходы от вирусных болезней достигали всего 30%.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), снижение показателя инфекционных заболеваний, как одной из причин смертности населения, был обусловлен несколькими факторами. В их числе были и положительные как открытие пенициллина и повсеместная вакцинация от инфекционных заболеваний, так и факторы, которые увеличили рост неинфекционных заболеваний, а именно снижение физической активности и изменение привычек питания. Так, с середины прошлого столетия в рационе людей чаще стали присутствовать продукты животного происхождения: мясо, молочные изделия и прочее, что оказывало влияние на увеличение показателя предрасположенности к неинфекционным заболеваниям и их дальнейшему развитию и осложнению.

В докладе ВОЗ отмечено, что такие неинфекционные заболевания, как рак, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), диабет и хронические респираторные заболевания, а также их факторы риска (курение, чрезмерное употребление алкоголя, нездоровое питание и недостаток физической активности) становятся все более серьезной проблемой в Узбекистане и являются причиной 79% всех случаев смерти в стране. Более того, этот показатель растет.





К тому же ССЗ являются основной причиной преждевременной смертности в Узбекистане. При этом более высокий показатель смертности наблюдается среди мужчин из-за их подверженности нездоровым моделям поведения. И на сегодня ситуация не улучшается: треть взрослого населения (31%) страдает от артериальной гипертонии; пятая часть подвергается высокому риску инфаркта или инсульта; более четверти мужчин курит; половина взрослого населения имеет избыточный вес.

По данным американского государственного медицинского портала, высокая смертность от ССЗ — актуальная проблема не только для Узбекистана, но и для всего мира. Только от острого коронарного синдрома (ОКС) периода обострения ишемической болезни сердца, объединяющего такие клинические состояния, как инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию, в США и Европе ежегодно умирают порядка 914 тысяч человек.

Как отмечено в книге А. Эрлих, ОКС сегодня является одним из распространенных сердечно-сосудистых заболеваний и остается одной из важных проблем современной кардиологии. Ежегодно регистрируется 500 тысяч новых случаев заболевания во всем мире. Именно с ним связаны высокие показатели госпитальной летальности и отдаленной сердечно-сосудистой смертности во многих странах.

В борьбе против неинфекционных заболеваний, в частности острого коронарного синдрома, важны равно как профилактика, так и диагностика и лечение заболевания на ранних стадиях. Не менее важны и методы вторичной профилактики после перенесенного острого сосудистого события. Еще одним определяющим фактором успешного восстановления пациента после инфаркта миокарда является приверженность лечению — следование всем рекомендациям лечащего врача, включая прием медикаментозных препаратов в течение всей жизни после установления диагноза ишемической болезни сердца.

По данным научной статьи российских экспертов, это особенно важно для пациентов с коморбидной патологией, которая может повышать риск развития повторных ишемических событий, учитывая необходимость приема двойной дезагрегантной терапии в течение как минимум 12 месяцев после любого типа ОКС.

Современные клинические рекомендации обращают особое внимание на антитромбоцитарный компонент комплексной медикаментозной реабилитации пациента с ОКС с точки зрения профилактики повторных сердечно-сосудистых событий.

Показания для двойной антитромбоцитарной терапии (ацетилсалициловая кислота и второй дезагрегант) с целью снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний назначают пациентам с высоким сердечно-сосудистым риском. К ним относятся пациенты после перенесенного инфаркта миокарда независимо от факта проведения и способа реваскуляризации, а также перенесших плановую чреcкожную реваскуляризацию с имплантацией стента. Основой для определения срока двойной антитромбоцитарной терапии — один год для пациентов с ОКС — явились результаты крупного исследования CURE.

Более того, в настоящее время активно обсуждается возможность продления сроков приема двойной антиагрегантной терапии на более чем 12 месяцев после ОКС на основании результатов исследования PEGASUS-TIMI 54. Примерно 40% повторных ИМ возникают в период от двух до пяти лет после первого случая. Можно утверждать, что для определенной категории пациентов продление двойной антитромбоцитарной терапии поможет значительно снизить риск ишемических событий, в том числе фатальных.

Однако в реальной клинической практике часть пациентов не готова принимать двойную антитромбоцитарную терапию даже на протяжении одного года после ОКС. Регистровые исследования больных с ОКС подтверждают, что существует проблема раннего отказа пациентов от приема жизненно важной терапии антиагрегантными препаратами, что влечет за собой повышение частоты повторных случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, по данным недавно проведенного регистра ОКС РЕКОРД-3, через 6 месяцев после перенесенного ОКС только 58% пациентов сохраняют прием двойной антитромбоцитарной терапии, а к исходу 12 месяцев наблюдения — лишь 45% больных.

Результаты других исследований показали, что досрочное прекращение приема двойной антиагрегантной терапии значительно повышает риск развития тромботических осложнений в течение первых лет после вмешательства в первую очередь за счет тромбоза стента. Причины ранней отмены врачом у пациента с ОКС двойной антитромбоцитарной терапии весьма разнообразны — это могут быть побочные эффекты лечения, необходимость проведения хирургического экстренного и срочного лечения, высокий риск геморрагических событий и стоимость лечения.

В условиях распространения ССЗ Sanofi призывает уделять внимание профилактике заболеваний, в том числе, мотивируя население вести здоровый образ жизни и проходить регулярные профилактические осмотры, а также вести работу как с пациентами, так и врачами, чтобы обеспечить эффективную диагностику и приверженность лечению.

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