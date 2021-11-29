С необычным случаем заболевания столкнулись врачи медицинского центра Anadolu. Они диагностировали у 57-летней Гули, которая обратилась в клинику для лечения рака шейки матки, сразу три вида онкологии. Доктора отметили, что в медицинской практике пациенты с подобной патологией встречаются крайне редко.

«В декабре 2020 года у меня началось небольшое кровотечение, из-за которого я обратилась в больницу. Мне провели УЗИ и нашли очень большую миому. Врач посоветовал как можно скорее обратиться в онкологический центр. Я прошла там детальную диагностику, после чего мне поставили диагноз „рак шейки матки второй степени“. Доктора сказали, что в данном случае обычно проводится операция. Они могут ее выполнить, но опухоль очень большая, поэтому есть риск развития серьезных осложнений. В связи с этим мы решили обратиться за помощью в зарубежную клинику», — поделилась Гуля.





Родные начали по всему миру искать врачей, которые помогли бы Гуле поправиться. Врачи медицинского центра Anadolu в Стамбуле, изучив историю болезни, сразу же дали свои рекомендации и пригласили пациентку на лечение.

Здесь ей в первую очередь провели расширенную диагностику для того, чтобы проверить диагноз и определить степень развития заболевания. Во время обследования выяснилось, что у пациентки имеется не только рак шейки матки, но еще и опухоль в груди, а также меланома на ухе. Патологические исследования показали, что это все три разных вида онкологии, а не метастазы, как можно было предположить.

«Я, конечно, была шокирована этой новостью. Однако врачи меня сразу успокоили. Они сказали, что все три вида онкологии успешно лечатся и у меня хорошие прогнозы. Доктора дали мне такую надежду, что я им поверила, а они поверили мне, и мы приступили к лечению», — рассказала Гуля.

Специалисты Anadolu собрали врачебный консилиум для того, чтобы вместе разработать наиболее эффективный план лечения. На нем было принято решение прежде всего начать с гинекологического заболевания: пациентке назначили радиотерапию c химиотерапией.





«Примерно в середине лечения мне провели контрольное исследование. Мой лечащий врач, радиационный онколог Хале Башак Чалар сообщила мне радостную новость. Оказалось, что благодаря радиотерапии опухоль уменьшилась почти в два раза», — поделилась Гуля.





После того, как врачи смогли справиться с основным заболеванием, они взялись за оставшиеся. В июне 2021 года пациентке провели операцию: сначала хирурги удалили опухоль в молочной железе и сразу же, не выходя из операционной, избавились от меланомы.

После этого Гуле пришлось дополнительно пройти радиационную терапию, для того чтобы избежать развития рецидива после хирургического вмешательства на раке груди. Предварительные исследования показали, что лечение прошло успешно — у нее не осталось признаков онкологии. Однако окончательные выводы можно будет сделать только через три месяца, когда будет проведена контрольная диагностика. В общей сложности лечение в клинике заняло почти девять месяцев: с января по сентябрь 2021 года.





«Этот случай стал вызовом для нас как для врачей. С одной стороны, нам повезло, что меланома была на ранней стадии. Ее было достаточно удалить хирургическим путем, и какого-либо дополнительного лечения не требовалось. С другой стороны, у нее имелось основное заболевание, которое требовало проведения радиотерапии вместе с химиотерапией, а также рак молочной железы, который нуждался в определенном лечении.

В связи с этим нам пришлось непросто с точки зрения выбора методов терапии и порядка их проведения. Однако могу с уверенностью сказать, что нам удалось разработать эффективный план лечения, который мы успешно реализовали. Конечно, пока рано говорить об окончательной победе — впереди контрольные исследования. Однако предварительные результаты нас очень сильно радуют", — онколог медицинского центра Anadolu Синан Карааслан.

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