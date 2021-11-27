В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как на отрезке улицы протяженностью 120 м в ходе ремонта было установлено 20 знаков «Пешеходный переход». Это произошло в Чиназском районе Ташкентской области.

Комментируя ролик, блогер Отабек Машрапов назвал ситуацию «и смешной, и грустной». В то время как во многих местах по всему Узбекистану действительно не хватает знаков, в одном районе на небольшом участке их установлено сразу 20, отметил он.

Блогер сообщил, что он и другие активисты регулярно сообщают в ответственные органы о нехватке знака «Пешеходный переход» в тех или иных местах, но проходят месяцы, а знаки так и не появляются.

ГУБДД МВД Узбекистана в субботу опубликовало сообщение, в котором признало, что знаки 5.16.1 и 5.16.2 на опубликованном видео установлены неправильно.

«Данные работы по установке знаков, произведённые в ходе ремонта дороги, не было согласованы с ответственными лицами УБДД ГУВД Ташкентской области», в результате они были установлены неправильно. Эта ошибка устранена, продолжаются работы по оборудованию дороги знаками и разметкой согласно действующим правилам", — говорится в сообщении. Оно сопровождается фотографией, на которой видно, что знаки убраны.

В своём обращении Отабек Машрапов также призвал избавиться от огромного количества знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», установленных по всей стране. «Цель ведь не в том, чтобы штрафовать, а в том, чтобы предупреждать дорожно-транспортные происшествия», — сказал он.

Отметим, что тенденция установки большого количества дорожных знаков на ремонтируемых улицах наблюдается и в Ташкенте. К примеру, знаки «Главная дорога» ставятся на выездах из частных домов. Такое можно наблюдать на улице Фаргона йули и других улицах. При этом во многих местах, где знаки действительно нужны, их нет.