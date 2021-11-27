Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и вице-премьер, министр экономики и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги договорились ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News.

Договоренность была достигнута 26 ноября на четвёртом заседание заместителей премьер-министров в Сеуле.





Стороны также согласились укрепить сотрудничество для поддержания глобальной цепочки поставок путём совместной разработки технологий, необходимых для производства ключевых материалов для передовых секторов промышленности.

Вице-премьеры также договорились расширить сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, цифрового здравоохранения, умных городов.

Хон Нам Ги также попросил правительство Узбекистана поддержать южнокорейские компании, желающие принять участие в крупных инфраструктурных проектах Ташкента.





«Газета.uz» ещё в феврале 2018 года сообщала, что Узбекистан предложил Южной Корее рассмотреть вопрос подписания преференциального соглашения или соглашения о зоне свободной торговли.

По данным Spot.uz, в январе этого года президенты страны Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин по соглашению о свободной торговле. Если оно будет заключено, то станет первым пактом Южной Кореи о торговле согласно ее новой северной политике, которая направлена на укрепление экономических и политических связей с более чем десятком стран, расположенных к северу от Корейского полуострова.