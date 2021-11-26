Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 ноября принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщала пресс-служба главы государства.

Узбекистан является членом Всемирной таможенной организации с 1992 года. В последние годы отмечается заметная активизация взаимодействия с этой организацией.

При содействии организации с января 2020 года в Узбекистане внедрена автоматизированная система «Единое окно», создан Ситуационный центр координации таможенного контроля. На днях таможенная лаборатория страны получила статус региональной лаборатории Всемирной таможенной организации.

Высший военный таможенный институт Государственного таможенного комитета Узбекистана аккредитован в программе исследований этой международной структуры.

Вчера в городе Ташкенте плодотворно прошла встреча представителей таможенных служб стран региона.

Президент на встрече с генеральным секретарем организации особое внимание уделил вопросам сотрудничества в области улучшения работы Государственного таможенного комитета Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность реализации совместных мероприятий и проектов по цифровизации, внедрению международных стандартов, модернизации таможенных постов на основе применения интеллектуальных систем, совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере борьбы с коррупцией, контрабандой и таможенными нарушениями, подготовке специалистов и других направлениях.

Он также отметил необходимость взаимодействия в вопросах скорейшего вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Достигнута договорённость о принятии новой «дорожной карты» по расширению партнёрства между Узбекистаном и Всемирной таможенной организацией.