Постоянная представительница Программы развития ООН (ПРООН) в Узбекистане Матильда Димовска, посол Японии в Узбекистане Ёсинори Фудзияма и представитель Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Узбекистане Ю Ю 25 ноября совершили визит в Каракалпакстан. В ходе него они запустили ряд проектов по улучшению социальной инфраструктуры региона, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ПРООН.

В Чимбайском районе Каракалпакстана расположены пилотные сообщества совместной программы ПРООН и ЮНФПА.

В начале 2021 года в рамках совместной программы был объявлен прием заявок на конкурс для софинансирования инновационных идей и проектов. Среди представленных бизнес-планов была и заявка от руководителя частного предприятия Ramazan Sarsenbaev, который предлагал решение для фермеров по долгосрочному хранению больших объемов овощей и фруктов.





В поддержку бизнес-идеи для обеспечения продовольственной безопасности в регионе было построено холодильное помещение и установлено оборудование. Сейчас холодильный комплекс способен вместить до 100 тонн фруктов и овощей. Были организованы тренинги для обучения работающего персонала эксплуатации предоставленного оборудования.

В ходе визита 25 ноября состоялся запуск этого объекта, благодаря чему свыше 112 тысяч жителей Чимбайского района получили доступ к свежей сельхозпродукции в любое время года. Аналогичные проекты были также реализованы в Бозатауском и Караузякском районах.

В населённом пункте Кошкар жыккан сельского схода граждан Майжап проживают 550 человек. До недавнего времени здесь не работало водоочистительное сооружение, на его месте была только скважина. Местные жители были вынуждены выкачивать загрязнённую воду из-под земли, её качество не соответствовало нормам санитарии и гигиены.





При поддержке совместной программы, районной администрации и самих жителей инициирована работа по реализации водного проекта в этом населённом пункте.

В результате сооружение по очистке воды было полностью реконструировано, установлено водоопреснительное оборудование мощностью 8 кубометра в час, проведены 4990 м водопроводной сети. Доступ к чистой питьевой воде получили 68 домохозяйств.

Водопроводные сети протяженностью 10,6 км были проведены в населённом пункте Жанамакан сельского схода граждан Бахытлы и в махаллинском сходе граждан Гужимли Чимбайского района, что позволило обеспечить еще 650 жителей чистой питьевой водой.

В рамках реализации совместной программы Министерству здравоохранения Узбекистана было передано оборудование для тестирования, тест-системы и расходные материалы для выявления вируса папилломы человека (ВПЧ), с инфицирования которым начинаются 90% случаев рака шейки матки.





Тестирование начато и проводится в 10 районах Каракалпакстана: Кунградском, Чимбайском, Бозатаузском, Муйнакском, Караузякском, Шуманайском, Ходжелийском, Кегелийском, Канлыкульском и Нукусском.

За период реализации проекта обследовано 36% от общего количества женщин, подлежащих тестированию, у 5% выявлен положительный анализ ВПЧ, 35 (1%) женщин с подозрением на рак шейки матки направлены на дальнейшее обследование к онкогинекологам.

В ходе встречи в районной многопрофильной поликлинике в Чимбае представители миссии ознакомились с результатами работы в данном направлении. На сегодняшний день 50 женщин полностью излечены, 2 были направлены в Ташкент для получения полного курса лечения.





Более 34 тысяч девушек и будущих матерей получили препарат железа и фолиевой кислоты по всему Каракалпакстану. Проведённый мониторинг уровня гемоглобина у всех участниц проекта показал улучшение общего состояния и показателей крови в среднем на 10%.

Запуск совместной программы ПРООН-ЮНФПА «Укрепление потенциала жизнеустойчивости местных сообществ в регионе Приаралья к экологическим, экономическим уязвимостям, а также в вопросах здоровья населения», финансируемой правительством Японии, состоялся в декабре 2019 года. Среди ключевых направлений деятельности программы — улучшение качества медицинского обслуживания в регионе, содействие в запуске инклюзивных бизнес-инициатив для создания источников дохода, а также улучшения доступа к базовым социальным услугам, включая доступ к питьевой воде.