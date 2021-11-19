Министры иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и России Сергей Лавров 18 ноября провели встречу в Москве, сообщила пресс-служба МИДа.

По итогам встречи министры подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2022−2023 годы, а также соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, сообщил МИД РФ.

Сергей Лавров заявил, что на полях встречи президентов будут подписаны 18 документов, в том числе соглашение по обеспечению международной ядерной и радиационной безопасности, документы по углублению сотрудничества в сфере строительства, энергетики, приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Главы МИД отметили высокую степень готовности сторон к предстоящему визиту президента Узбекистана в Россию, а также обсудили актуальные вопросы межгосударственных отношений. Состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.

«В 2022 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией. Совместно разработали специальную программу проведения крупных общественно-культурных мероприятий по празднованию этой знаменательной даты», — сказал Абдулазиз Камилов.

В октябре этого года в интервью российским журналистам Абдулазиз Камилов отметил, что отношения между Узбекистаном и Россией находятся на пике своего развития, но есть резервы двигаться дальше.