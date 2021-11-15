Двадцать первое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана созывается 18 ноября, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят конституционный закон «О чрезвычайном положении», закон «О гидрометеорологической деятельности» и поправки в закон «О защите прав потребителей».

Кроме того, будут обсуждены изменения и дополнения в законодательство в связи с совершенствованием законодательства о гражданстве, об объектах интеллектуальной собственности, системы карантина и защиты растений, а также принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий прав женщин, оказавшихся в тяжелом социальном положении.

Члены Сената рассмотрят закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности в связи с либерализацией административных взысканий за совершение некоторых правонарушений в транспортной и финансовой сферах.

Планируется заслушать информацию директора Национального центра по правам человека о состоянии выполнения международных обязательств Узбекистана в области прав человека.

Сенаторы также рассмотрят результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров по проблемам обеспечения населения питьевой водой.

Вместе с тем, будет обсуждён вопрос о направлении парламентских запросов в правительство о состоянии медицинской помощи, оказываемой беременным и женщинам репродуктивного возраста, а также младенцам, и по повышению ответственности работодателей по вопросам, связанным с трудовыми отношениями женщин на предприятиях лёгкой промышленности и кожевенной промышленности.