Во время пожара на строительном объекте в Солнечногорском районе Московской области России погибли четыре человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МЧС России.

По данным МЧС, кроме четверых погибших есть еще двое пострадавших. «Пожар начался около 10:27 (по местному времени — ред.). В 15:40 пожар был полностью потушен», — уточнили в пресс-службе.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение 16-ти бытовок на площади 200 кв. м.

В пресс-службе Агентства по вопросам внешней трудовой миграции сообщили, что в результате пожара погибли граждане Узбекистана — Ш. А. (1969 года рождения), Э. У. (1998), Ш. К. (1987) и А. Р. (1998).

«Ситуация взята под контроль и принимаются меры по возвращению тел наших соотечественников на родину», — говорится в сообщении.