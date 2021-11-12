Фракция партии «Миллий тикланиш» на заседании 12 ноября обсудила проект закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции» в новой редакции.

Члены фракции единогласно предложили внести в законопроект строгий запрет на электронные сигареты.

«Ограничения на электронные сигареты действуют в 32 странах, почему мы не должны вводить ограничения? Эксперты говорят об их серьезном влиянии на генофонд. Наша партия также регулярно поднимает этот вопрос. Что бы кто ни говорил, мы будем голосовать против принятия этого закона, если не будет введён строгий запрет на электронные сигареты», — сказал лидер партии Алишер Кадиров.

Фракция поддержала это предложение и вернула законопроект в комитет Законодательной палаты.

В июне сообщалось, что проектом закона предлагается чётко обозначить общественные места, где запрещено курение и распитие алкоголя, а также приравнять электронные сигареты и кальян к табачным изделиям.

В июле Всемирная организация здравоохранения призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, включая маркировку о вреде таких продуктов для здоровья. ВОЗ предложила правительствам принять соответствующую политику, аналогичную мерам борьбы с обычными сигаретами, для защиты населения от вреда электронных сигарет и предотвращения их распространения среди детей, подростков и других групп населения.

В настоящее время продажа электронных систем доставки никотина (ЭСДН) запрещена в 32 странах. Еще 79 стран ввели хотя бы одно частичное ограничение, установив запрет на использование таких изделий в общественных местах, их рекламу, стимулирование продажи и спонсорство либо требование о размещении предупреждений на упаковке. Электронные сигареты никак не регулируются и не ограничиваются в 84 странах.

«В мире до сих пор курят более 1 миллиарда человек. И поскольку продажи сигарет упали, табачные кампании упорно продвигают новую продукцию, в частности, электронные сигареты и изделия из нагреваемого табака, и оказывают нажим на правительства, чтобы ограничить их регулирование. Цель проста: чтобы ещё одно поколение оказалось на крючке у никотина. Мы не можем этого допустить», — заявлял Майкл Блумберг, глобальный посол ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями и травматизмом и основатель Благотворительного фонда Блумберга.