Для вывоза граждан Узбекистана, оставшихся в России во время пандемии коронавируса, будет организовано ещё пять железнодорожных рейсов, сообщила компания «Узжелдорпасс».

Поезда из Волжского (Волгоградская область) отправятся в Ташкент 15, 19, 22, 26 и 29 ноября в 20:57. Билеты будут продаваться только в одну сторону, уточнили в компании.

Родные граждан, находящихся в России, смогут купить билеты в Узбекистане через сайт е-ticket.railway.uz с последующей отправкой в электронном формате, говорится в сообщении.