В Министерстве обороны прокомментировали распространившиеся в социальных сетях сообщения о том, что в Ташкентской области военком применил силу в отношении женщины (видео).

Отмечалось, что инцидент произошёл на вещевом рынке города. В соцсетях в связи с инцидентом упоминается имя начальника отдела по вопросам обороны Алмалыка Фаёза Сирочева.

Как сообщили в ведомстве, Ташкентский военный округ и Военная прокуратура уже начали проверку, по итогам которой будет предоставлена дополнительная информация. Ситуация находится на контроле Минобороны.