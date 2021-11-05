Пыльно-песчаная мгла, накрывшая некоторые районы Узбекистана вечером 4 ноября, была спровоцирована ветром, который поднял сильно иссушенный верхний слой почвы. Уже в полночь ветер прекратился, но пыль повисла в воздухе. По прогнозу Узгидромета, в пятницу в Ташкенте пыльная мгла сохранится. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин прогулялся по столице этим утром.

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