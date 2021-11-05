Пыльно-песчаная мгла, накрывшая некоторые районы Узбекистана вечером 4 ноября, была спровоцирована ветром, который поднял сильно иссушенный верхний слой почвы. Уже в полночь ветер прекратился, но пыль повисла в воздухе. По прогнозу Узгидромета, в пятницу в Ташкенте пыльная мгла сохранится. В течение дня ожидается переменная облачность без осадков. Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин прогулялся по столице этим утром.
Антон Павлович
Еще недавно в проклятое наследие вода в арыках текла, ходили трамвай и троллейбус, метро не ломалось, свет, газ и воду не отключали годами, Ташкент считался одним из самых зеленых городов мира. Начинаешь понимать выражение, что менталитет-это приговор, особенно глядя на немцев или японцев.
Dmitriy Basov
Беда..
MrZef77
Что-то вспомнился советский фильм “Через терни к звездам“
Eugenie Muminova
“Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды.. Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана“.