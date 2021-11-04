В жилом комплексе Manhattan, в роскошном районе Ташкента будет расположен еще один символ Нью-Йорка — знаменитое здание Flatiron Building, по форме напоминающее утюг. В архитектуре элитной башни в Ташкенте будут узнаваемые элементы с отсылкой именно к этой легендарной постройке.

Продажи квартир в одной из ожидаемых построек города уже стартовали. На выбор представлены 143 квартиры в центре Ташкента до 25 этажа. Можно будет рассматривать любимый город буквально с высоты птичьего полета.





В квадратурах квартир тоже нет ограничений — можно приобрести и небольшую студию площадью 33 кв. м, и огромную квартиру площадью 300 кв. м для большой семьи. Планировки будут эксклюзивные — само настроение здания подчеркивает особенность каждого будущего жителя. Стоимость апартаментов во Flatiron начинается от 12,7 млн сумов за квадратный метр.

Здесь представлены все атрибуты комфортной жизни: никакой толкотни машин во дворе, только безопасное и спокойное пространство. В центре города после суетливого рабочего дня хочется чувствовать себя защищенными и уединенными в своем доме.





Особая стилистика башни погружает в атмосферу роскошного Нью-Йорка задолго до того, как вы войдете в квартиру. В таком доме не просто престижно жить. Владельцы квартир будут буквально погружаться в другой мир, приезжая сюда. Из дома реже захочется выходить, хотя инфраструктура вокруг Manhattan насыщенная и радует глаз — Дархан не зря считается элитным районом Ташкента.

Цены на квартиры всегда более выгодны на первом этапе продаж. Сейчас действует скидка 5%, которой однозначно стоит воспользоваться. Также FDG предлагает беспроцентную рассрочку до 30 месяцев — оптимальные условия, чтобы не откладывая в долгий ящик выгодно приобрести жилье мечты.





В офисе продаж ЖК Manhattan можно узнать больше подробностей и еще раз проникникнуться неповторимым духом той самой улицы Нью-Йорка, о которой многие узнали из культовых сериалов и фильмов.

Адрес офиса продаж ЖК Manhattan: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Махатмы Ганди, 41.

Ориентир: Central Park.

Адрес центрального офиса продаж FDG: Яшнабадский р-н, ул. Паркент, 180.

Режим работы: с 9:00 до 19:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 78−777−01−01.

Сайт: manhattan.uz

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