В 2018—2020 годах в государственные вузы (за исключением медицинских) без экзаменов поступили спортсмены, победившие в Олимпийских, Паралимпийских и Азиатских играх, чемпионатах мира, континента и Узбекистана. Количество спортсменов составило 4001 человека.

Об этом стало известно на заседании в Министерстве туризма и спорта с участием представителей Генеральной прокуратуры, где обсуждались случаи нарушения закона, допущенные при поступлении в вузы спортсменов-льготников.

Согласно озвученной статистике, в 2018 году за победы в спортивных состязаниях в вузы по льготам поступил 421 спортсмен, в 2019 — 1213, в 2020 — 2367 человек. За последние три года число льготников увеличилось в пять раз.

На мероприятии отмечалось, что это произошло во многом из-за искусственного увеличения количества видов спорта. Если на 2018 год было запланировано 206 соревнований по олимпийским и паралимпийским видам спорта, то к 2020 года этот показатель вырос на 30% и составил 296. «Это, в свою очередь, приводит к росту числа победителей и призёров», — заявили представители Минтуризма и спорта.

Согласно календарному плану, в 2018—2021 годах по баскетболу, волейболу и хоккею на траве было запланировано проведение 146 республиканских чемпионатов, но на практике проведено 273 соревнований. В результате, по этим видам количество рекомендованных к льготам увеличивалось с каждым годом: в 2018 — 18, в 2019 — 82, в 2020 — 295 и в 2021 — 308.

При этом результаты спортсменов на международной арене ухудшались. В 2018 году среди студентов, принятых в вузы по льготам, было 44 победителей (10,5%) и призёров чемпионатов Азии и мира, к 2021 году это показатель снизился до 13 человек (0,6%), говорилось на заседании.

Кроме того, в последние три года вся документация по соревнованиям велась в бумажном формате, не была запущена система электронной фиксации, видео- и фотосъёмки. Это привело к фальсификации результатов некоторых соревнований. К примеру, в 2020 году по поддельным документам о достижениях в спорте в вузы по льготам поступил 31 человек.

В частности, льготы предоставлены и семи спортсменам, которые по факту не побеждали в соревнованиях по гребле на байдарке и каноэ, волейболу. По данным случаям ведётся следствие, уточнили представители Генпрокуратуры.

Участники озвучили ещё одну статистику: 1921 спортсмен, рекомендованный к поступлению в вузы по льготам, сдавал профессиональные (творческие) экзамены. В результате 213 человек (11%) не смогли набрать даже 36% от максимального балла, 41 человек — вообще не справились с требованиями творческого экзамена. Ещё 147 человек под разными предлогами отсутствовали на экзаменах.

Основными виновниками присуждения победы таким «спортсменам» называются главные судьи. Их на чемпионаты назначают федерации, министерство не вмешивается. В итоге документы, вносимые министерством в специальную комиссию по предоставлению льгот, формируются на основе протоколов главных арбитров, заявили представители ведомства.