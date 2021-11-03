Во вторник, 2 ноября, на чемпионате мира по боксу в Белграде (Сербия) состоялись четвертьфинальные поединки, в которых в составе сборной Узбекистана выступили шесть боксёров.

Первым на ринг вышел Нодиржон Мирзахмедов (-48 кг), который на пути к полуфиналу уступил казахстанцу Темиртасу Жуссупову — 0:5.





Следующим свой бой провёл Абдумалик Халаков (-60 кг), который уверенно прошёл все предыдущие этапы. В четвертьфинале он продолжил свой победный путь, уверенно одолев представителя России Всеволода Шумкова, — 5:0.





В полуфинале Абдумалик Халаков сразится с казахстанцем Сабирханом Махмудом. Для сборной Узбекистана обеспечена как минимум бронзовая медаль.

Один из фаворитов турнира Саиджамшид Джафаров (-75 кг) в рамках ¼ финала вышел на ринг против Випарона Йонгхо из Таиланда. На протяжении практически трёх раундов узбекский боксёр доминировал, но решением судей в полуфинал прошел его соперник 2:3.





Четвертый бой во вторник провёл тяжеловес Лазизбек Муллажонов (+92 кг), которому противостоял Давид Чалоян из Армении. Итоговый результат — победа представителя Армении со счётом 2:3.





На четвертьфинальной стадии с дистанции также сошёл Мужибилло Турсунов (-63,5 кг). Его соперником в противостоянии за выход в полуфинал стал действующий чемпион мира и Олимпийских игр Энди Круз. По итогам трёх раундов победа досталась кубинцу — 2:3.





Вторым полуфиналистом в составе сборной Узбекистана стал Мадияр Саидрахимов (-92 кг). На пути к ½ он уверенно победил англичанина Люьиса Уильямса со счётом 5:0. За выход в финал он сразится с кубинцем Хулио Ла Крузем.





Полуфинальные поединки состоятся 4 ноября.

На чемпионат мира в Сербии из Узбекистана были заявлены 13 боксёров, из которых до полуфинальной стадии дошли только двое.