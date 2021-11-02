Администрация социальной сети Facebook открыла властям Казахстана прямой эксклюзивный доступ к внутренней системе уведомления о контенте (Content Reporting System, CRS). Об этом 1 ноября сообщило Министерство информации и общественного развития Казахстана.

По данным министерства, это «позволит властям оперативно сообщать о публикациях, нарушающих политику Facebook и законодательство Казахстана».

Казахстан первым из стран Центральной Азии получил доступ к CRS.

Стороны договорились тесно сотрудничать в вопросах борьбы с вредоносным контентом и сделать упор на защиту прав детей в интернете.

Нижняя палата парламента Казахастана в сентябре в первом чтении приняла законопроект, позволяющий блокировать социальные сети и мессенджеры, если их компании-операторы не откроют представительства в стране. После этого начались переговоры с Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok и Linkedin. В течение месяца состоялось несколько онлайн-конференций.

Депутат Айдос Сарым, один из разработчиков законопроекта «по защите детей от кибербуллинга», заявил в Facebook, что закон открыл путь к переговорам с технологическими гигантами, и теперь власти готовы смягчить его положения.

«В ходе этих переговоров все пришли к консенсусу. По сути, это классическая win-win ситуация, когда наши граждане получат более эффективные возможности защиты своих прав, а компании — развивать свой бизнес. При этом мы были и будем последовательны. Мы готовы снять наиболее „жёсткие“ формулировки и совместно с правительством разработать и внести формулы, которые будут работать, не будут ущемлять ни интересы пользователей, ни интересы самих компаний-техногигантов», — сказал он.

«Формулировки, принятые в первом чтении, — это скорее приглашение к разговору, нежели политика цензуры или ужесточения контроля», — добавил депутат.

Критики законопроекта обвиняли власти в стремлении получить новые инструменты цензуры, в то время как авторы документа отмечали, что он направлен на предотвращение кибербуллинга и распространения опасного контента.

Напомним, что 29 октября в Узбекистане был подписан закон, ужесточающий наказание за нарушение законодательства о персональных данных. После вступления изменений в силу через три месяца соцсети (TikTok, Twitter, VK и другие), к которым сейчас ограничен доступ, могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.