Bizning Uylar Development представил три основных аргумента, почему стоит инвестировать в торгово-развлекательный молл Alfraganus.

Стремительный рост района

Мирабадский район считается одним из престижных и густонаселенных районов Ташкента. По данным Knight Frank на 2020 год на его территории проживает более 130 тысяч человек, которым нужна качественно организованная торговая площадка. Также Мирабадский район является одним из ведущих по динамике жилой застройки.

На территории Alfraganus будет представлено более 500 точек продаж с товарами разных сегментов: одежда и обувь, продукты питания и бытового назначения, кафе и рестораны, магазины электроники и техники, салоны красоты, ювелирные бутики и многое другое.





Свободная ниша

Недостаток локаций для качественного шопинга, полноценного отдыха и интересного времяпрепровождения формирует свободную нишу. Ее займет торгово-развлекательный молл Alfraganus. Девелопер Bizning Uylar строит 65 тысяч кв. м коммерческих помещений с разнообразным фасадным оформлением, а также современными парковыми зонами с фонтанами. В результате местные жители получат желаемую инфраструктуру, а бизнес — большие возможности для развития.

Привлекательные условия оплаты

Девелопер предлагает комфортные условия приобретения торговых помещений с гарантированными арендаторами. Минимальный первоначальный взнос, а также возможность оплаты в рассрочку помогут желающим стать владельцами бизнеса в пяти минутах от центра Ташкента, заплатив всего 10% от стоимости коммерческого объекта.

Подробности можно узнать по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Сайт: alfraganus.com

Facebook: fb.com/alfraganus.tashkent

Instagram: @alfraganus.uz

Telegram: t.me/alfraganus_tashkent

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