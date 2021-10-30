Современный телевизор уже стал не просто девайсом с тюнером для приема сигналов телевещания. Теперь это — основа домашнего кинотеатра, большой дисплей для удобного веб-серфинга, монитор для геймера и часть интерьера. И если вы еще в поисках достойной модели с качественным изображением и объемным звуком, LG рекомендует обратить внимание на новые телевизоры OLED.

Главное отличие экранов LG OLED — это самоподсвечивающиеся пиксели, способные воспроизводить глубокий черный и обеспечивать 100-процентную точность цветопередачи, где каждый цвет четко соответствует цвету исходного изображения. Отсюда высокое качество картинки и минимальная толщина панели, что делает ее негромоздкой в интерьере.

Благодаря разнообразию линейки телевизоров OLED вы всегда сможете подобрать подходящую модель.

Уже совсем скоро в Узбекистане будут доступны следующие модели:

LG G1 с диагональю 65 дюймов;

LG C1 с диагональю 55−77 дюймов;

LG А1 с диагональю 55 дюймов.

LG рассказал, чем эти три модели отличаются друг от друга, чтобы помочь вам определиться с будущей покупкой.

LG OLED G1

Первое, что стоит отметить в этой модели — новая технология OLED evo, которую можно назвать следующим шагом в эволюции OLED-телевизоров. Ведь она дает возможность увеличить максимальную яркость на 20%. В сочетании с новым процессором Alpha 9 четвертого поколения (α 9 Gen 4 AI) она обеспечивает улучшенную обработку изображения и невероятную детализацию, выводя впечатления от просмотра на новый уровень. Всем, кто хотел обзавестись домашним кинотеатром, LG рекомендует к ней присмотреться.

Еще одно несомненное преимущество в том, что LG G1 Gallery имеет ультратонкий экран толщиной всего 2 см с полностью плоской задней стенкой. Благодаря этому он оптимально прилегает к стене, создавая имитацию картины и добавляя элегантности всему пространству. Телевизор крепится с помощью специального кронштейна, который входит в комплект.

LG OLED С1

Телевизоры серии C1 также оснащены производительным процессором α 9 Gen 4. Обработка изображения и звука происходит автоматически с помощью искусственного интеллекта. Технология Al Picture Pro распознает контент, снижает уровень шума и оптимизирует контрастность, что дает возможность получить более четкую и детализированную картинку даже на самых больших экранах телевизоров LG.





LG OLED C1 отлично подходит для видеоигр благодаря новым игровым функциям и поддержке VRR, ALLM и eARC, что соответствует последним спецификациям HDMI 2.1.

Модели C1 и G1 — это телевизоры, поддерживающие технологию Dolby Vision HDR в 4K при частоте 120 Гц, помогающие насладиться потрясающим качеством игр так, как их задумывал разработчик. Время отклика — в 1 мс, благодаря чему игра мгновенно реагирует на каждое нажатие кнопок контроллера, что дает превосходство над соперником и увеличивает шансы на победу.

Телевизоры LG OLED С1 можно по праву назвать оптимальным выбором для киноманов и геймеров.





LG OLED А1

К младшей серии 4K OLED-телевизоров LG относится модель А1. Это доступный девайс из представленной линейки без существенных компромиссов — бесконечная контрастность, глубокий черный цвет, отличный угол обзора и яркость. Серия А1 обладает хорошим антибликующим покрытием, что является несомненным преимуществом в условиях комнаты с большим количеством источников света.

В основе LG OLED A1 лежит интеллектуальный процессор a7 Gen4 поколения 4К, который также оптимизирует настройки экрана под определенный контент и условия освещения окружающего пространства, что дает совершенно новый уровень погружения в происходящее на экране.





Если не хватает красок, телевизоры LG OLED сделают ваш мир ярче, а интерьер стильным и утонченным.

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