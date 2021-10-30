Приближается холодный сезон и самое время позаботиться о продуктовых запасах, чтобы зимой у вас всегда были свежие фрукты, овощи, ягоды и прочее. Так как большинство из них имеют довольно короткий срок хранения, нужна заморозка. Она поможет как можно дольше сохранить свежесть, а вместе с ней полезные свойства и вкусовые качества продуктов. LG поделился несколькими основными правилами хранения замороженных запасов.
Нужно выбрать свежие продукты
Заморозке следует подвергать только свежие продукты, без дефектов. Если что-то начало портиться — морозильник не сотворит чуда.
Упаковывать следует правильно
Все продукты в морозильной камере должны быть герметично упакованы для предотвращения нежелательной усушки при низких температурах, а также исключения передачи запахов и контакта между собой. Важно соблюдать зонирование продуктов разных типов — в одной стороне ягоды, в другой — овощи, в третьей — мясо и рыба. Это поможет избежать долгого поиска необходимого ингредиента.
Порции необходимо делать тоньше
Замораживать продукты нужно быстро. И чем тоньше и мельче будет порция, тем скорее она промерзнет на всю глубину. Для этого надо нарезать замораживаемый продукт ломтиками толщиной около 2 см или фасовать в пищевые пакеты в форме брикета.
Надо охладить, чтобы заморозить
Теплые и горячие блюда следует охладить, иначе они изменят температуру внутри морозильника. И из-за этого остальное содержимое может начать размораживаться.
Одна из главных задач во время заморозки — сохранить структуру, вкус, цвет и питательные свойства продуктов. Решение — функция быстрой заморозки в холодильниках LG DoorCooling+, благодаря которой кристаллы льда в тканях продукта образуются равномернее и мельче по размеру, что способствует сохранению структуры.
Это не единственная особенность, которая есть в холодильниках LG. Помимо быстрой заморозки за свежесть и срок службы продуктов отвечают две зоны — Fresh Balancer и Fresh Converter.
В зоне Fresh Converter вы можете настроить оптимальный уровень температуры для мяса, рыбы и овощей. Чтобы настроить уровень влажности, просто нужно переключить регулятор на фрукты или овощи в зоне Fresh Balancer.
И главное — большинство моделей DoorCooling+ имеют не просто систему No Frost, а Total No Frost, которая отличается многопоточной подачей холодного воздуха и освобождает от необходимости размораживать холодильник.
К заморозке продуктов нужно подходить с умом. Как правильно хранить, сколько замораживать, при какой температуре — каждый нюанс имеет значение. Холодильники DoorCooling+ помогут упростить этот процесс и сохранить свежесть запасов как можно дольше.
Подробности можно узнать на сайте.
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