Приближается холодный сезон и самое время позаботиться о продуктовых запасах, чтобы зимой у вас всегда были свежие фрукты, овощи, ягоды и прочее. Так как большинство из них имеют довольно короткий срок хранения, нужна заморозка. Она поможет как можно дольше сохранить свежесть, а вместе с ней полезные свойства и вкусовые качества продуктов. LG поделился несколькими основными правилами хранения замороженных запасов.

Нужно выбрать свежие продукты

Заморозке следует подвергать только свежие продукты, без дефектов. Если что-то начало портиться — морозильник не сотворит чуда.

Упаковывать следует правильно

Все продукты в морозильной камере должны быть герметично упакованы для предотвращения нежелательной усушки при низких температурах, а также исключения передачи запахов и контакта между собой. Важно соблюдать зонирование продуктов разных типов — в одной стороне ягоды, в другой — овощи, в третьей — мясо и рыба. Это поможет избежать долгого поиска необходимого ингредиента.

Порции необходимо делать тоньше

Замораживать продукты нужно быстро. И чем тоньше и мельче будет порция, тем скорее она промерзнет на всю глубину. Для этого надо нарезать замораживаемый продукт ломтиками толщиной около 2 см или фасовать в пищевые пакеты в форме брикета.

Надо охладить, чтобы заморозить

Теплые и горячие блюда следует охладить, иначе они изменят температуру внутри морозильника. И из-за этого остальное содержимое может начать размораживаться.

Одна из главных задач во время заморозки — сохранить структуру, вкус, цвет и питательные свойства продуктов. Решение — функция быстрой заморозки в холодильниках LG DoorCooling+, благодаря которой кристаллы льда в тканях продукта образуются равномернее и мельче по размеру, что способствует сохранению структуры.





Это не единственная особенность, которая есть в холодильниках LG. Помимо быстрой заморозки за свежесть и срок службы продуктов отвечают две зоны — Fresh Balancer и Fresh Converter.

В зоне Fresh Converter вы можете настроить оптимальный уровень температуры для мяса, рыбы и овощей. Чтобы настроить уровень влажности, просто нужно переключить регулятор на фрукты или овощи в зоне Fresh Balancer.





И главное — большинство моделей DoorCooling+ имеют не просто систему No Frost, а Total No Frost, которая отличается многопоточной подачей холодного воздуха и освобождает от необходимости размораживать холодильник.

К заморозке продуктов нужно подходить с умом. Как правильно хранить, сколько замораживать, при какой температуре — каждый нюанс имеет значение. Холодильники DoorCooling+ помогут упростить этот процесс и сохранить свежесть запасов как можно дольше.

Подробности можно узнать на сайте.

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