AKFA приглашает всех желающих посетить шоурум, чтобы оценить «умные технологии» для дома и бизнеса

Перед совершением дорогостоящей покупки всегда хочется ближе ознакомиться с продукцией: оценить внешний вид, функциональность, удобство и задать интересующие вопросы компетентному консультанту. Такая возможность есть у посетителей шоурума AKFA Innovations. Здесь представлены новые «умные» технологии для бизнеса и дома с возможностью продемонстрировать разработки в действии.





Каждый посетитель шоурума может провести тест-драйв инновационных систем прямо на месте. Рядом с каждым образцом продукции установлен планшет, на котором можно посмотреть, как работает система. Практически все образцы автоматизированы и поддерживают систему «Умный дом». Управлять ими можно голосовыми командами или с помощью пульта. Посетителей сопровождают квалифицированные консультанты, которые ответят на любые вопросы, подробнее расскажут о тонкостях работы систем и быстро помогут оформить заказ.

В шоуруме представлены инновационные решения для бизнес-сектора, которые заинтересуют владельцев ресторанов, кафе и девелоперов. Например, автоматизированные системы для оформления зимних и летних террас: вертикально-раздвижные системы, кассетные и монолитные маркизы, складные двери.





Также в шоуруме представлены интересные решения для офисов. Например, смарт-пленка PDLC, которая одним нажатием кнопки позволяет затемнить стекло в офисе, кабинете или переговорной, обеспечивая приватность.

Для владельцев частных домов и квартир в шоуруме тоже много любопытных решений. Например, системы раздвижного балкона и складные двери, которые позволяют рационально использовать жилое пространство. Также в шоуруме представлены стильные решения для оформления интерьера и экстерьера — дизайн-радиаторы, HPL-панели, панельные и панорамные ворота и другие новшества.





На все модели предусмотрена многолетняя гарантия, а также быстрая установка грамотными мастерами.

Возможность рассмотреть продукцию своими глазами и протестировать перед приобретением поможет утвердиться в своем выборе и сделать покупку еще приятнее. Передовые системы, представленные в шоуруме AKFA Innovations — это новые грани комфорта доступные здесь и сейчас.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Олтинтепа, 171.

Ориентир: перекресток Циолковского.

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