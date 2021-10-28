Министерство финансов разработало проект закона о поправках в Налоговый кодекс. Документ направлен на исполнение указа президента «О мерах по дальнейшему стимулированию геологоразведочных работ и совершенствованию порядка налогообложения недропользователей» (УП-6319).

Законопроект предусматривает внесение изменения и дополнений в Налоговый кодекс. В частности:

1. Раздел XVIII. «Налог за пользование недрами» изложен в новой редакции и предусматривает совершенствование порядка исчисления налога за пользование недрами. При этом в части:

а) объекта налогообложения уточняется порядок определения объема добытого (извлеченного) полезного ископаемого;

б) по всем видам полезных ископаемых (за исключением углеводородов и металлов) сохраняется порядок определения налоговой базы исходя из средневзвешенной цены реализации.

По углеводородам и металлам вводятся особенности порядка определения налоговой базы. При этом по отдельным видам металлов предлагается при определении налоговой базы применять цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) и Лондонской биржи металлов (LME).

Вместе с тем, налоговую базу предлагается определять:

при переработке добытого природного газа и (или) нефти — исходя из цены реализации полученных из этих полезных ископаемых продуктов за вычетом расходов, понесенных налогоплательщиком на их первичную обработку, переработку и транспортировку.

— исходя из понесенных налогоплательщиком на их первичную обработку, переработку и транспортировку. по золоту, серебру, платине, палладию, меди, цинку, свинцу и молибдену, котируемые на Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов и Лондонской биржи металлов — исходя из среднеарифметической биржевой цены;

котируемые на Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов и Лондонской биржи металлов — исходя из по остальным металлам — исходя из средневзвешенной цены реализации этого полезного ископаемого, а при его обработке (обогащении), переработке и (или) транспортировке за вычетом данных расходов;

в) налоговые ставки унифицированы и сгруппированы, а по отдельным видам полезных ископаемых налоговые ставки снижены. Снижение налоговых ставок позволит с точки зрения добычи обеспечить разработку месторождений с низким содержанием полезных ископаемых и увеличить их рентабельность, отмечает Минфин.

Кроме того, предлагается введение специального рентного налога на добычу полезных ископаемых для юридических лиц, осуществляющих добычу (извлечение) углеводородов, драгоценных, цветных и радиоактивных металлов, редких и редкоземельных элементов.

Введение налога на рентный доход в совокупности с низкими ставками налога за пользование недрами позволит инвесторам возместить все капитальные расходы и требуемую доходность по инвестициям (не используя высокие налоговые ставки в начале добычи). При этом рентный доход определяется в рамках деятельности по добыче (извлечению) металлов или углеводородного сырья, прошедших первичную обработку (первичную промысловую переработку, обогащение руды) и пригодных к реализации, говорится в сообщении.

Кроме этого, предприятиям с иностранными инвестициями, которые платят специальный рентный налог на добычу полезных ископаемых, будет предоставлено право вести налоговый учет для налогообложения в долларах США.

Проектом также предусматривается снижение ставок налога за пользование недрами по нефти и природному газу до 10% (сейчас — 20% и 30% соответственно), золоту и меди — до 7% (10%), вольфраму — до 2,7% (10,4%), урану — до 8% (10%) и другим металлам.

При этом для предприятий с государственной долей, осуществляющих добычу углеводородов, драгоценных, цветных, редких и радиоактивных металлов, а также в рамках соглашений о разделе продукции (если иной порядок не предусмотрен соглашениями и договорами, вступившими в силу до 1 сентября) президентом могут устанавливаться повышенные ставки налога за пользование недрами.

Кроме того, планируется освобождение от налога на имущество юрлиц новых нефтяных и газовых скважин в первые два года, начиная с месяца ввода их в эксплуатацию, в последующие три года — применение ставки налога на имущество юрлиц, сниженной на 50% от установленной налоговой ставки.

Обсуждение законопроекта продлится до 12 ноября.