Законодательная палата приняла в трех чтениях и направила в Сенат новую редакцию Трудового кодекса, которая содержит ряд нововведений касательно минимальной длительности трудового отпуска, сообщило Агентство развития государственной службы.

Документом предлагается продлить минимальный период годового трудового отпуска работников с 15 до 21 дня. Государственные же служащие в случае одобрения обновлённого кодекса смогут ежегодно уходить в гарантированный 27-дневный отпуск.

Согласно действующему порядку, минимальная длительность ежегодного отпуска составляет 15 дней.