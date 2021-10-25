Международные наблюдатели за выборами президента в Узбекистане от Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества поделились выводами по итогам их миссии на брифингах 25 октября.

«Миссия наблюдателей от СНГ приходит к выводам о том, что выборы 24 октября проведены в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса Республики Узбекистан, были конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными, отвечали общепризнанным принципам проведения демократических выборов», — заявил исполнительный секретарь СНГ, глава миссии содружества на выборах Сергей Лебедев.

«Отличительной чертой выборов в Узбекистане остается отсутствие черного пиара и войны компроматов», — добавил Сергей Лебедев. По его мнению, это выгодно отличает избирательный процесс в этой стране от выборов в западных странах.

«Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества констатирует, что выборы президента Узбекистана соответствовали требованиям национального законодательства и международным обязательствам, были свободными, легитимными, демократичными. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено», ─ сказал заместитель генерального секретаря ШОС Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах от этой организации.

Глава миссии отметил, что избирательный процесс в Узбекистана совершенствуется благодаря внедрению современных коммуникационных и информационных технологий, также был организован доступ на участки лиц с ограниченными возможностями, приняты противоэпидемиологические меры из-за пандемии коронавируса.