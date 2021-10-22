Главное отличие климатического оборудования Shivaki от других производителей заключается в оптимальном соотношении высоких критериев качества и функционала с ценовой доступностью для населения и бизнеса.

Товарная линейка Shivaki предлагает разнообразные решения:

канальные сплит-системы;

кассетные кондиционеры;

мультисплит-системы;

наружные блоки VRF-систем;

внутренние блоки VRF-систем с рекуперацией теплоты;

чиллеры;

фанкойлы;

каркасно-панельные установки;

моноблочные холодильные системы.





Годовая производственная мощность — 80 тысяч единиц.

Например, канальная система Shivaki SHV-18KH — одна из моделей, пользующихся высоким спросом.





Технологические преимущества Shivaki SHV-18KH:

два высокоэффективных блока (внешний и внутренний);

компрессор от одних из ведущих производителей;

высокая адаптация под внешние условия: до +43 °С при работе на охлаждение, и до -7 °С при обогреве;

высокая производительность: площадь покрытия до 40 кв. м;

встроенные режимы: обогрев, охлаждение, вентиляция воздуха;

защита от внешней среды: антикоррозионное покрытие;

невысокий уровень шума блоков: 38/54 дБ, что значительно ниже установок других производителей кондиционеров;

удобное управление программами и настройками.





Моноблочные системы охлаждения Shivaki Frigo Cool

Моноблочные установки и сплит-системы охлаждения Shivaki Frigo Cool — современный подход к сохранению свежести продуктов.

Холодильные системы Shivaki Frigo Cool — универсальная и хорошо зарекомендовавшая себя технология обеспечения высокого уровня сохранности и свежести любых видов продуктов.





Инновационное преимущество оборудования заключается в объединении в одном компактном моноблочном корпусе высококачественной холодильной техники, воздухоохладителя (подает охлажденный воздух) и цифровой системы управления.

Возможность гибкой кастомизиции морозильного пространства. Полная изоляция переделка помещения в морозильную камеру.

Моноблочные промышленные системы охлаждения воплощают в себе технические достоинства морозильников Frost Series. Высокопроизводительная и эффективная система заморозки обеспечивается передовыми разработками и использованием комплектующих ведущих европейских производителей.

Технические характеристики оборудования:

пролонгированный период охлаждения без разморозки, оптимизирующий эксплуатационные расходы;

температура испарителя: -30 °С;

температура конденсатора: +45 °С;

комнатная температура оборудования: -25 °С;

температура замороженного продукта на входе: -15 °С;

удобное управление — цифровой контроллер;

доступность разных вариантов монтажа;

пролонгированный период охлаждения без разморозки, оптимизирующий эксплуатационные расходы.

Эти преимущества создают и поддерживают максимально благоприятные условия сохранности свежести мяса, рыбы, сырных изделий, плодоовощной продукции.





Специалисты Shivaki Frigo Cool в короткие сроки установят приобретенное холодильное оборудование, обеспечат быстрый ввод техники в эксплуатацию, а также профессиональное сервисное обслуживание.

Оборудование Shivaki установлено в международном бизнес-центре, Министерстве культуры Узбекистана, отелях Radisson Blu Tashkent, «Узбекистан», Buxoro Grand Hotel, Университете мировой экономики и дипломатии, президентской школе Самарканда, Invento International School, учебном центре Cambridge, Ecobozor, Olmazor City, MEDIAPARK, «Lada Узбекистан» и прочих.

Почему Shivaki выгодно:

Технические специалисты компании помогут подобрать индивидуальную технику, отвечающую вашим потребностям. Встроенный функционал имеет широкий диапазон, и потребителям доступны всевозможные настройки и программы управления кондиционером. Климатическое оборудование адаптировано к внешней среде. Летом оно эффективно охлаждает, зимой — обогревает. Безупречное качество кондиционирования. Вы всегда будете дышать только свежим воздухом. Инновационные разработки, помогающие настраивать и поддерживать комфортный уровень микроклимата в любом помещении. Сопровождение заказчиков на всех этапах от проектирования до ввода в эксплуатацию. На оборудование Shivaki предоставляется три года гарантии и сервисное обслуживание.

TEXNOPARK предлагает климатические системы Shivaki для любых нужд и условий работы. Ассортимент модельного ряда систем охлаждения сможет удовлетворить ваши потребительские запросы.

Сайт: texnopark.uz

На правах рекламы.