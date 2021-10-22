Главное отличие климатического оборудования Shivaki от других производителей заключается в оптимальном соотношении высоких критериев качества и функционала с ценовой доступностью для населения и бизнеса.

Товарная линейка Shivaki предлагает разнообразные решения:

  • канальные сплит-системы;
  • кассетные кондиционеры;
  • мультисплит-системы;
  • наружные блоки VRF-систем;
  • внутренние блоки VRF-систем с рекуперацией теплоты;
  • чиллеры;
  • фанкойлы;
  • каркасно-панельные установки;
  • моноблочные холодильные системы.


Годовая производственная мощность — 80 тысяч единиц.

Например, канальная система Shivaki SHV-18KH — одна из моделей, пользующихся высоким спросом.


Технологические преимущества Shivaki SHV-18KH:

  • два высокоэффективных блока (внешний и внутренний);
  • компрессор от одних из ведущих производителей;
  • высокая адаптация под внешние условия: до +43 °С при работе на охлаждение, и до -7 °С при обогреве;
  • высокая производительность: площадь покрытия до 40 кв. м;
  • встроенные режимы: обогрев, охлаждение, вентиляция воздуха;
  • защита от внешней среды: антикоррозионное покрытие;
  • невысокий уровень шума блоков: 38/54 дБ, что значительно ниже установок других производителей кондиционеров;
  • удобное управление программами и настройками.


Моноблочные системы охлаждения Shivaki Frigo Cool

Моноблочные установки и сплит-системы охлаждения Shivaki Frigo Cool — современный подход к сохранению свежести продуктов.

Холодильные системы Shivaki Frigo Cool — универсальная и хорошо зарекомендовавшая себя технология обеспечения высокого уровня сохранности и свежести любых видов продуктов.


Инновационное преимущество оборудования заключается в объединении в одном компактном моноблочном корпусе высококачественной холодильной техники, воздухоохладителя (подает охлажденный воздух) и цифровой системы управления.

Возможность гибкой кастомизиции морозильного пространства. Полная изоляция переделка помещения в морозильную камеру.

Моноблочные промышленные системы охлаждения воплощают в себе технические достоинства морозильников Frost Series. Высокопроизводительная и эффективная система заморозки обеспечивается передовыми разработками и использованием комплектующих ведущих европейских производителей.

Технические характеристики оборудования:

  • пролонгированный период охлаждения без разморозки, оптимизирующий эксплуатационные расходы;
  • температура испарителя: -30 °С;
  • температура конденсатора: +45 °С;
  • комнатная температура оборудования: -25 °С;
  • температура замороженного продукта на входе: -15 °С;
  • удобное управление — цифровой контроллер;
  • доступность разных вариантов монтажа;
  • пролонгированный период охлаждения без разморозки, оптимизирующий эксплуатационные расходы.

Эти преимущества создают и поддерживают максимально благоприятные условия сохранности свежести мяса, рыбы, сырных изделий, плодоовощной продукции.


Специалисты Shivaki Frigo Cool в короткие сроки установят приобретенное холодильное оборудование, обеспечат быстрый ввод техники в эксплуатацию, а также профессиональное сервисное обслуживание.

Оборудование Shivaki установлено в международном бизнес-центре, Министерстве культуры Узбекистана, отелях Radisson Blu Tashkent, «Узбекистан», Buxoro Grand Hotel, Университете мировой экономики и дипломатии, президентской школе Самарканда, Invento International School, учебном центре Cambridge, Ecobozor, Olmazor City, MEDIAPARK, «Lada Узбекистан» и прочих.

Почему Shivaki выгодно:

  1. Технические специалисты компании помогут подобрать индивидуальную технику, отвечающую вашим потребностям.
  2. Встроенный функционал имеет широкий диапазон, и потребителям доступны всевозможные настройки и программы управления кондиционером.
  3. Климатическое оборудование адаптировано к внешней среде. Летом оно эффективно охлаждает, зимой — обогревает.
  4. Безупречное качество кондиционирования. Вы всегда будете дышать только свежим воздухом.
  5. Инновационные разработки, помогающие настраивать и поддерживать комфортный уровень микроклимата в любом помещении.
  6. Сопровождение заказчиков на всех этапах от проектирования до ввода в эксплуатацию.
  7. На оборудование Shivaki предоставляется три года гарантии и сервисное обслуживание.

TEXNOPARK предлагает климатические системы Shivaki для любых нужд и условий работы. Ассортимент модельного ряда систем охлаждения сможет удовлетворить ваши потребительские запросы.

Сайт: texnopark.uz

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