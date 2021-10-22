Главное отличие климатического оборудования Shivaki от других производителей заключается в оптимальном соотношении высоких критериев качества и функционала с ценовой доступностью для населения и бизнеса.
Товарная линейка Shivaki предлагает разнообразные решения:
- канальные сплит-системы;
- кассетные кондиционеры;
- мультисплит-системы;
- наружные блоки VRF-систем;
- внутренние блоки VRF-систем с рекуперацией теплоты;
- чиллеры;
- фанкойлы;
- каркасно-панельные установки;
- моноблочные холодильные системы.
Годовая производственная мощность — 80 тысяч единиц.
Например, канальная система Shivaki SHV-18KH — одна из моделей, пользующихся высоким спросом.
Технологические преимущества Shivaki SHV-18KH:
- два высокоэффективных блока (внешний и внутренний);
- компрессор от одних из ведущих производителей;
- высокая адаптация под внешние условия: до +43 °С при работе на охлаждение, и до -7 °С при обогреве;
- высокая производительность: площадь покрытия до 40 кв. м;
- встроенные режимы: обогрев, охлаждение, вентиляция воздуха;
- защита от внешней среды: антикоррозионное покрытие;
- невысокий уровень шума блоков: 38/54 дБ, что значительно ниже установок других производителей кондиционеров;
- удобное управление программами и настройками.
Моноблочные системы охлаждения Shivaki Frigo Cool
Моноблочные установки и сплит-системы охлаждения Shivaki Frigo Cool — современный подход к сохранению свежести продуктов.
Холодильные системы Shivaki Frigo Cool — универсальная и хорошо зарекомендовавшая себя технология обеспечения высокого уровня сохранности и свежести любых видов продуктов.
Инновационное преимущество оборудования заключается в объединении в одном компактном моноблочном корпусе высококачественной холодильной техники, воздухоохладителя (подает охлажденный воздух) и цифровой системы управления.
Возможность гибкой кастомизиции морозильного пространства. Полная изоляция переделка помещения в морозильную камеру.
Моноблочные промышленные системы охлаждения воплощают в себе технические достоинства морозильников Frost Series. Высокопроизводительная и эффективная система заморозки обеспечивается передовыми разработками и использованием комплектующих ведущих европейских производителей.
Технические характеристики оборудования:
- пролонгированный период охлаждения без разморозки, оптимизирующий эксплуатационные расходы;
- температура испарителя: -30 °С;
- температура конденсатора: +45 °С;
- комнатная температура оборудования: -25 °С;
- температура замороженного продукта на входе: -15 °С;
- удобное управление — цифровой контроллер;
- доступность разных вариантов монтажа;
- пролонгированный период охлаждения без разморозки, оптимизирующий эксплуатационные расходы.
Эти преимущества создают и поддерживают максимально благоприятные условия сохранности свежести мяса, рыбы, сырных изделий, плодоовощной продукции.
Специалисты Shivaki Frigo Cool в короткие сроки установят приобретенное холодильное оборудование, обеспечат быстрый ввод техники в эксплуатацию, а также профессиональное сервисное обслуживание.
Оборудование Shivaki установлено в международном бизнес-центре, Министерстве культуры Узбекистана, отелях Radisson Blu Tashkent, «Узбекистан», Buxoro Grand Hotel, Университете мировой экономики и дипломатии, президентской школе Самарканда, Invento International School, учебном центре Cambridge, Ecobozor, Olmazor City, MEDIAPARK, «Lada Узбекистан» и прочих.
Почему Shivaki выгодно:
- Технические специалисты компании помогут подобрать индивидуальную технику, отвечающую вашим потребностям.
- Встроенный функционал имеет широкий диапазон, и потребителям доступны всевозможные настройки и программы управления кондиционером.
- Климатическое оборудование адаптировано к внешней среде. Летом оно эффективно охлаждает, зимой — обогревает.
- Безупречное качество кондиционирования. Вы всегда будете дышать только свежим воздухом.
- Инновационные разработки, помогающие настраивать и поддерживать комфортный уровень микроклимата в любом помещении.
- Сопровождение заказчиков на всех этапах от проектирования до ввода в эксплуатацию.
- На оборудование Shivaki предоставляется три года гарантии и сервисное обслуживание.
TEXNOPARK предлагает климатические системы Shivaki для любых нужд и условий работы. Ассортимент модельного ряда систем охлаждения сможет удовлетворить ваши потребительские запросы.
Сайт: texnopark.uz
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