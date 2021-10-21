Сенат Олий Мажлиса на 20-м пленарном заседании 21 октября отклонил закон «О социальном предпринимательстве». «Газета.uz» рассказывает, почему министр юстиции Русланбек Давлетов вступил в спор с сенаторами из-за этого решения.

О законе

В действующем законодательстве Узбекистана нет точного правового определения «социальное предпринимательство». Отдельными постановлениями президента предоставлены льготы и преференции, в том числе таможенные и налоговые льготы для производителей продукции и оборудования для негосударственных дошкольных образовательных учреждений, лиц с инвалидностью, а также для медицинской сферы, связанной с уходом за больными с душевными расстройствами и инвалидами.

К данным привилегиям до недавнего времени относились не только таможенные и налоговые льготы, но также реализация по «нулевой» стоимости объектов госсобственности с условием, что покупатель берет на себя инвестиционные и социальные обязательства.

В Министерстве юстиции отмечали актуальность развития социального предпринимательства, являющегося стимулирующим инструментом для борьбы с безработицей, а также для производства общественно полезных товаров и услуг.

Для этого предлагалось законодательно определить понятие «социальное предпринимательство» с учетом зарубежного опыта в данной сфере.

Законодательная палата приняла законопроект в первом чтении ещё в январе 2021 года. Документом были учтены критерии определения предприятий, направляющих свои ресурсы в социальную сферу, льготы и преференции, предусмотренные для инвестирования в социальную сферу. Обозначены критерии определения социального предприятия и новые формы государственной поддержки социального предпринимательства.

Кроме того, проектом закона предусматривался новый механизм, согласно которому если предприниматель или некоммерческая организация отвечает одному или нескольким критериям, то его включают в реестр в качестве социального предприятия. Включенный в реестр субъект должен направлять не менее 2/3 прибыли, полученной в предыдущем финансовом году, на реинвестирование в деятельность социального предприятия или социальных проектов.

После доработки закон был принят нижней палатой парламента в августе 2021 года и отправлен на рассмотрение Сената.

Отклонение закона Сенатом





Член Комитета по вопросам бюджета и экономических реформ, сенатор от Наманганской области Бахтиёр Умаров заявил, что есть ряд норм, которые необходимо пересмотреть в законе, в частности, несоответствие понятия социально уязвимых групп населения понятию социально уязвимых категорий населения, закрепленному другими действующими законами.

Например, в статье 6 закона «О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения» и в статье 38 Закона «О занятости населения» определены социально уязвимые категории населения. Однако в законе «О социальном предпринимательстве» не указаны их некоторые категории.

В частности, в документе не отражены одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 14 лет, детей с инвалидностью, а также родители, имеющие многодетные семьи, лица, уволенные со срочной военной службы из войск Минобороны, МВД, МЧС, Национальной гвардии, СГБ, лица предпенсионного возраста, лица, освобожденные из учреждений по исполнению наказания, или лица, в отношении которых по решению суда были применены принудительные меры медицинского характера, жертвы торговли людьми.

В статье 12 закона предусматривается, что соответствие субъектов предпринимательства критериям социального предприятия определяется налоговыми органами путем изучения их налоговых отчетов, а в статье 17 — направление не менее 2/3 части полученной прибыли на цели, установленные в настоящей части, определяется налоговой отчетностью социального предприятия.

Формы налоговой и иной отчетности не позволяют определить соответствие субъектов предпринимательства критериям социального предприятия и направление не менее 2/3 части полученной прибыли на установленные цели, отметил сенатор.

По мнению Бахтиёра Умарова, это может привести к различным проблемам и несоответствиям в последующей практике, при получении отчетов налоговыми органами, включении и исключении из реестра социальных предприятий.

Кроме того, в статье 15 закона приведены обязательства социальных предприятий по установлению размера зарплаты лиц, работающих по трудовому договору (контракту), не ниже МРОТ по законодательству, своевременному осуществлению расчетов с ними, а также страхованию гражданской ответственности в качестве работодателя, соблюдению требований законодательства и нормативных актов в сфере охраны труда и техники безопасности, экологии, санитарии и гигиены.

Эти же нормы отражены в статье 9 закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», а также в Трудовом кодексе и других актах действующего законодательства.

В связи с этим сенатор считает, что необходимо изучить, насколько правильно повторно определять нормы, существующие в действующем законодательстве, и привести определения в соответствие с ними.

Статьей 17 закона определены предоставление налоговых льгот и льгот по уплате таможенных платежей, предоставление в аренду государственной недвижимости на льготной основе в установленном законодательством порядке, упрощенная финансовая и налоговая отчетность, бесплатная реклама социальных товаров и социальных услуг, публикации или рекламной площади, реализация социальных товаров и оказание социальных услуг государственным заказчикам по прямым договорам и предоставление других льгот и преференций, а в статье 18 предусматривается, что Кабинет министров может субсидировать на безвозвратной основе финансирование социальных проектов за счет средств госбюджета.

Подчеркивалась целесообразность пересмотра норм, определяющих эти льготы и преференции, так как они могут негативно воздействовать на конкурентную среду на товарных и финансовых рынках.

Отмечалось, что указом президента о госпрограмме планируется доработка нормативно-правовых документов, связанных с предпринимательством, а также разработка проекта Кодекса предпринимательства.

Исходя из требований указа, целесообразно изучить вопрос отражения отношений, связанных с социальным предпринимательством, не в виде отдельного закона, а в разрабатываемом проекте Кодекса предпринимательства, заявил Бахтиёр Умаров.

Реакция Минюста

Русланбек Давлетов. Фото: Абдулло Ëдгоров / «Газета.uz».

Министр юстиции Русланбек Давлетов для начал внёс объяснение термину «социальное предпринимательство». По его словам, государство не всегда может протянуть руку помощи социально уязвимые слоям населения, которые могут остаться без внимания. В таких случаях предприниматели, которые работают не для получения прибыли, а для помощи нуждающимся, реализуют различные проекты в этой сфере.

«Это гибкая система, которая поддерживает людей, страдающих из-за того, что не могут быть конкурентоспособными кадрами. Из-за того, что государство не может охватить все сферы, это система развивается с 2000 годов во всём мире», — отметил он.

Глава Минюста напомнил, что в 2006 году Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира за свой социальный и коммерчески успешный проект Grameen Bank, который выдаёт кредиты бедному сельскому населению Бангладеша.

В последнем отчёте ООН также отмечалось, что недостатки в законодательстве мешают развитию социального предпринимательства, сказал он. Страны ОЭСР также рекомендуют развивать законодательство в этой сфере, оказывать господдержку и выдавать льготы для помощи этим людям.

16 страны Евросоюза уже приняли соответствующее законодательство и рекомендовали остальным 11 странам ускориться для развития этого направления, отметил Русланбек Давлетов.

В анализе ОЭСР от 2016 года отмечалось, что социальное предпринимательство охватило 871 миллион человек. В Австралии эта сфера расширилась до 2−3% от ВВП страны.

«Самая большая проблема в этой сфере — это то, что политики, работающие с законодательством, не понимают новые идеи, исходящие от народа, что приводит к недопониманию. Поэтому я хотел внести ясность», — заявил министр.

Глава Минюста также опроверг каждый аргумент из выступления сенатора Бахтиёра Умарова. Закон охватывает все социально уязвимые категории населения. В документе перечислены некоторые из них, но есть пометка «в том числе», а это не ограничивает список только указанным списком.

«Даже если закон отклонили, мы не можем поправить этот пункт. Потому что у этих законов („О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения“ и „О занятости населения“) различные цели. Категория престарелых, которым оказываются социальные услуги, отличается от категории в социальном предпринимательстве. Эти категории отличаются и в законе „О занятости населения“», — заявил он.

В законе «О занятости населения» к социально уязвимые слоям населения также относятся лица, уволенные со срочной военной службы из войск Минобороны. «Мы не можем включить эту категорию в наш закон, потому что мы не сможем рассматривать ушедших из армии в качестве субъекта социального предпринимательства. Такого нигде нет… Поэтому этот пункт не имеет под собой оснований», — заявил он.





Что касается формы налоговой и иной отчетности, который якобы не позволяют определить соответствие предпринимателей критериям социального предприятия и направление не менее 2/3 части полученной прибыли на установленные цели, то это ведомственный документ.

«Этот ведомственный документ, в него внесут поправки. Исходя из закона или двух постановления уже три раза вносили изменения. Кроме того, за 20 лет уже сформированы механизмы определения реинвестиции, поскольку во многих сферах есть обязательства по реинвестиции», — уточнил министр.

Русланбек Давлетов также подчеркнул, что исключение из реестра социальных предприятий не приведёт к ограничению предпринимательской деятельности той или иной компании, а только к смене статуса «социального предприятия».

Что касается повторения некоторых норм в законодательстве, министр заподозрил, что сенатор специально пропустил фразу «как правило», говоря о том, что не допускается повторение норм в различных законах. По его словам, в законодательстве некоторые нормы можно повторять.

«Когда речь идёт о социальном предпринимательстве, когда говорится о предприятиях, если мы не пропишем их обязательства в этом законе, будет сложно собирать эти пункты из других законов. Я могу дать гарантию в качестве юриста, что таких норм много в законодательстве», — сказал он.

Комментируя аргументы о льготах и преференциях и их влиянии на конкурентную среду, Русланбек Давлетов отметил, что речь идёт о предоставлении льгот не отдельным компаниям, а сфере. Такие требования уже прописаны в Налоговом кодексе, напомнил он.

«Мы не говорим о каком-то одном предприятии, а сфере. С точки зрения поддержки инвалидов в социальной сфере это главная норма, которая в сердце этого закона. Если государство не будет давать льготы, то этот закон не нужен. Необходимо предоставлять льготы, оказывать поддержку, агитировать, разрабатывать программы, вовлекать людей, создавать стартапы, давать кредиты, субсидии», — заявил министр.

Глава Минюста также напомнил, что субсидии в законодательстве Узбекистана выдаются в 15 случаях, поэтому неправильно говорить, что это противоречит закону.

«Сейчас фермерам дают субсидии по 8 млн сумов [за 1 га] на внедрение водосберегающих технологий при поливе. Эти деньги не вернутся. Если исходить из этой логики, смысла, то придётся отменить все льготы и субсидии», — считает он.

Русланбек Давлетов также высказался о включении пунктов из закона о социальном предпринимательства в Кодекс предпринимательства.

«Во-первых, Кодекс предпринимательства ещё даже не внесён в правительство. Его срок до декабря. Во-вторых, в других зарубежных странах предпринимательство и социальное предпринимательство идут раздельно», — заявил он.

Министр юстиции также заявил, что «нигде не видел обсуждений этой закона».

«Это закон, который долгое время ждут общество инвалидов… Есть предприятия общества слепых, общества глухих. Если анализировать их деятельность, то за последние 20 лет они остаются без внимания. В 2000 году в обществе слепых работали 5000 человек, сейчас — 1500. В обществе глухих работали 2000 человек, сейчас — 176», — сказал Русланбек Давлетов и попросил сенаторов пересмотреть этот закон.

Эркин Гадоев.

Председатель Комитета по вопросам бюджета и экономических реформам, сенатор Эркин Гадоев и и министр юстиции начали спорить по поводу понятия социального предпринимательства и предоставления льгот, против чего выступили сенаторы. Тогда как Русланбек Давлетов ещё раз напомнил, что это даже просят страны ЕС, Всемирный банк, ООН и страны ОЭСР.

Во время длительного спора стороны начали перебивать друг друга. В ситуацию пришлось вмешаться главе Сената Танзиле Нарбаевой, чтобы успокоить спикеров. Она попросила сенаторов и министра проявить уважение друг к друг и отметила, что отклонение закона «не означает его конец». «Необходимо его только доработать», — сказал она.

По итогам стороны договорились вместе работать над документом.