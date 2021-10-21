MEDIAPARK считается одной из крупных сетей по продажам техники и электроники. Первый филиал сети открылся 15 июля 2015 года в Ташкенте. В течение нескольких лет количество филиалов MEDIAPARK по просьбам покупателей увеличилось до 22 по Узбекистану.

Mirabad MEDIAPARK считается центром рассрочек на технику. Здесь можно приобрести любой товар в рассрочку сроком на 12 месяцев без первоначального взноса.





В магазине Mirabad MEDIAPARK широкий ассортимент бытовой техники, среди которой можно выбрать товары, подходящие именно вам. Здесь можно найти продукцию от популярных мировых брендов Apple, Samsung, LG, Xiaomi, KitchenAid, Dyson, Polaris, Phillips, Delonghi.

Качество и гарантия

Все товары, приобретенные в Mediapark, имеют высокое качество. Также на всю купленную продукцию предоставляется гарантийный срок. Если в течение этого периода у приобретенного продукта возникнет техническая неисправность, он будет отремонтирован или заменен другим товаром в зависимости от ситуации.





Для приобретения бытовой техники Mirabad MEDIAPARK предоставляет возможность покупать в рассрочку сроком от 1 до 18 месяцев. Для приобретения в рассрочку понадобится паспорт, документ, подтверждающий доходы, и зарплатная пластиковая карта.

Цель MEDIAPARK — предоставить покупателям качественную технику и электронику мировых брендов по приемлемым ценам.





В планах у MEDIAPARK следующее:

открыть филиалы во всех городах Узбекистана;

оказывать высококлассное обслуживание клиентам;

преподнести товары каждой семье с любовью;

продавать практичные товары, предоставляющие максимальное удобство каждому.





MEDIAPARK предоставляет:

высококвалифицированных сотрудников;

качественный сервис клиентам;

более 350 брендов;

гарантию на товар;

центр сервисного обслуживания;

активный центр связи;

покупку в рассрочку;

удобную оплату.

Mirabad MEDIAPARK находится по адресу: Мирабадский р-н, ул. Нукус, 74.

Телефон для справок: (+998) 71−203−33−33.

Сайт: mediapark.uz

Instagram: @mediapark_uzb

Telegram: t.me/mediapark_uzb

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