В торгово-развлекательном комплексе Compass состоится открытие нового филиала сети магазинов бытовой техники и электроники idea. Это уже 17 филиал удобных точек продаж для комфортного совершения покупок.

Сеть продолжает расширяться, и очередное открытие состоится 23 октября в 15:00 в торгово-развлекательном комплексе Compass.

В ТРК Compass посетителей ждут специальные предложения, приятные розыгрыши, шоу и выступление приглашенной звезды Улугбека Рахматуллаева.

Только один день в TPK Compass в честь открытия будут действовать скидки до 40%.

Главной особенностью магазина является возможность приобрести бытовую технику и электронику в рассрочку, моментально без лишних усилий. Ассортимент насчитывает несколько тысяч товаров для дома, работы и досуга от различных известных торговых марок.

Более того, магазин обеспечит приятную и комфортную атмосферу, а квалифицированный персонал поможет клиенту с выбором. Каждый товар имеет официальную гарантию от сервисных центров производителей.

Сеть магазинов idea ждет вас 23 октября в 15:00 по адресу: ТРК Compass, 1 этаж.

Ориентир: базар «Куйлюк».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Сайт: idea.uz

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