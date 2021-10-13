Система видеонаблюдения за ходом голосования на выборах президента Узбекистана будет установлена на 207 избирательных участках, сообщил заместитель главы Центризбиркома Бахром Кучкаров на очередном заседании комиссии.

Всего планируется установить 414 камер наблюдения. Это почти в 3,5 раза больше, чем на выборах в парламент в декабре 2019 года, когда она впервые была внедрена. Тогда 120 камер было установлено на 60 избирательных участках.

Процесс голосования на участках, где будут установлены видеокамеры, будет транслироваться на портале ЦИК saylov2021.uz, на большом мониторе в пресс-центре, по телеканалу «Узбекистан 24» и в здании Центральной избирательной комиссии.

По данным Центризбиркома, на президентских выборах на территории 14 избирательных округов сформировано 10760 избирательных участков, число избирателей составляет более 21, 2 миллиона человек.