Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября принял делегацию Палаты представителей Конгресса США в составе конгрессменов Дона Бэйкона, Дуга Ламборна, Троя Нельса и Августа Пфлюгера, сообщила пресс-служба главы государства.

Американская делегация посещает страну в рамках договоренностей по углублению двустороннего межпарламентского сотрудничества.

«Конгрессмены особо отметили, что реализация стратегии преобразований в Новом Узбекистане является важным фактором устойчивого прогресса страны и уже способствовала заметному повышению ее авторитета на международной арене», — говорится в сообщении.

Делегация Палаты представителей также поблагодарила за поддержку гуманитарных операций в Афганистане.

Стороны обсудили проекты и программы сотрудничества как по парламентской линии, так и с ведущими штатами Небраска, Колорадо и Техас, которые представляют члены американской делегации.

Президент и конгрессмены также обсудили налаживание кооперации в области инноваций и промышленных технологий, IT-сфере, отраслях сельского хозяйства, «зеленой» энергетике, здравоохранении и образовании.

Фото: Javlon Vakhabov / Twitter.

5 октября Дон Бэйкон, Дуг Ламборн, Трой Нельс и Август Пфлюгер вместе с председателем Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Равшанбеком Алимовым и хокимом Самаркандской области посетили площадь Регистан и Медресе Тилля-Кари в Самарканде.