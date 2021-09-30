Служба государственной безопасности в четверг сообщила, что за границей задержан и доставлен в Узбекистан член международной террористической организации «Исламское движение Туркестана» («ИДТ») Ю. Ж., разыскиваемый 23 года по обвинениям в совершении особо тяжких преступлений.

По данным СГБ, мужчина (1969 года рождения) в начале 1998 года отправился в Чечню (Россия), где прошёл специальную подготовку в лагере боевиков, организованном Амиром Хаттабом из Иордании, а в конце того же года вступил в ряды «ИДТ» в Афганистане.

«В январе 1999 года он по указанию предводителей организации обходными путями прибыл в город Ташкент, где совершал разбой в домах состоятельных людей, а присвоенные деньги и ценные предметы отправлял лидерам „ИДТ“ в Афганистане», — отмечается в сообщении.

Задержанный также подозревается в участии в террористических актах, совершённых в Ташкенте 16 февраля и 30 марта 1999 года. В 1998−2006 годах он участвовал в боевых действиях за рубежом в составе международных террористических организаций, сообщили в СГБ.

В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела ведутся следственные действия, говорится в сообщении.