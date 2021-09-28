В социальных сетях 27 сентября распространилась видеозапись из Сурхандарьинской области, на которой видно, как водитель автомобиля Lacetti провёз инспектора дорожно-патрульной службы на капоте машины. Запись была сделана на бодикамеру сотрудника органов внутренних дел.

Как сообщили в УБДД УВД области, инцидент произошёл 13 сентября в Кумкурганском районе. Инспектор ДПС Ш. М. потребовал у водителя Lacetti (номер 75 T 771 BA), стоявшего на проезжей части и создававшего препятствие для движения других машин, предъявить документы.

Находившийся за рулём Т. Х. не подчинился требованию инспектора и начал движение в сторону инспектора. Сотрудник ДПС зацепился за капот автомобиля. Водитель поехал и провёз сотрудника примерно 3,4 км.





На видео видно, что машина едет на большой скорости. Во время одной из остановок водителя пытается остановить другой водитель, но безуспешно. В итоге машину задерживают, а водителя увозят в отдел внутренних дел. После инцидента инспектор обратился в больницу.

Прокуратура Кумкурганского района возбудила уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса Узбекистана. В Генеральной прокуратуре сообщили, что водитель в качестве меры пресечения заключён под стражу.