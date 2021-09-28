В социальных сетях 27 сентября распространилась видеозапись из Сурхандарьинской области, на которой видно, как водитель автомобиля Lacetti провёз инспектора дорожно-патрульной службы на капоте машины. Запись была сделана на бодикамеру сотрудника органов внутренних дел.
Как сообщили в УБДД УВД области, инцидент произошёл 13 сентября в Кумкурганском районе. Инспектор ДПС Ш. М. потребовал у водителя Lacetti (номер 75 T 771 BA), стоявшего на проезжей части и создававшего препятствие для движения других машин, предъявить документы.
Находившийся за рулём Т. Х. не подчинился требованию инспектора и начал движение в сторону инспектора. Сотрудник ДПС зацепился за капот автомобиля. Водитель поехал и провёз сотрудника примерно 3,4 км.
На видео видно, что машина едет на большой скорости. Во время одной из остановок водителя пытается остановить другой водитель, но безуспешно. В итоге машину задерживают, а водителя увозят в отдел внутренних дел. После инцидента инспектор обратился в больницу.
Прокуратура Кумкурганского района возбудила уголовное дело по статье 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса Узбекистана. В Генеральной прокуратуре сообщили, что водитель в качестве меры пресечения заключён под стражу.
oyb_ uzb!
Идиот, водитель не прав по любому, в США получил бы пулю в лоб за это.
Александр Македонский
Многие водители совсем мозги потеряли.
Erkin igamberdiev
Капец…
Zokhir Umarov
Капец, народ в стране деградирует, идет в минус
Ольга
Наказать!! Вплоть до уголовной ответственности! Наверно под градусом был или предел наглости и вседозволенности!
Eugenie Muminova
Пусть бы посидел за покушение на убийство.
Nikolay Sergeev
пожизненное лишение прав,
и срок за покушение на жизнь сотрудника МВД при исполнении, с отягчающими обстоятельствами
Алишер Каримов
Я бы вместе гаишника против этого неадеквата применил бы оружие без колебания.