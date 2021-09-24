На полевом учебном полигоне в Чирчике при взрыве снаряда погиб 21-летний житель Наманганской области Р. Баратов, нёсший срочную военную службу в рядах Национальный гвардии, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Изначально о произошедшем инциденте заявили родители погибшего. Юношу забрали на службу в Ташкентскую область 14 марта. Спустя полгода, в августе, из воинской части сообщили о смерти молодого человека и доставили его тело домой, говорится в видеообращении родителей.

По данным Генпрокуратуры, несчастный случай произошёл 21 августа на полевом учебном полигоне. Военнослужащий скончался, получив тяжёлые повреждения.

В тот же день военной прокуратурой Чирчика возбуждено уголовное дело по статье 297 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса. Ведётся следствие, ситуация находится на контроле прокурора.